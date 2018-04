«Ho pianto tanto, ma ora sono felice»

«Sono innamorata, felice. Che bello!». Non è stato un percorso facile, lei stessa è la prima ad ammetterlo. Ma ora Ambra Angiolini, che quattro giorni fa ha compito 41 anni, ha ritrovato la piena serenità, vive più libera e il merito è della storia d’amore con Massimiliano Allegri. La scorsa estate è stata una delle poche notizie vere di gossip, adesso è molto più di un semplice innamoramento come ha ammesso lei stessa in una lunga intervista al settimanale “Diva e Donna” in edicola da ieri.

L’amore nella vita dell’attrice romana è parte integrante, lei non ha problemi ad ammetterlo: «Mi ha fatto piangere tanto e mi ha fatto ridere, però io alla fine ho sempre partorito qualcosa di molto bello al di là del male che poteva fare». E spiega di aver spesso agito “di pancia”, convinta che anche in futuro sarà così e sbaglierà in questo senso.

Oggi al suo fianco c’è l’allenatore della Juventus, un matrimonio e due figli (Valentina che ormai è una delle nuove regine sui social e Giorgio che invece ha sette anni) da altrettante compagne alle spalle. Una persona matura con la quale è piacevole intraprendere un percorso comune. La Angiolini non nega che alle volte si stia bene anche da sola ma poi «trovi qualcuno di bello con il quale completare il “viaggio”, e allora è perfetto. Io ho questa ambizione nelle storie, il resto l’ho già vissuto».

Il rapporto con i due figli nati dalla lunga storia con Francesco Renga? «Avrò fatto anche qualche sbaglio nel mio modo di interagire con loro, ma sono molto fortunata: ho una figlia fantastica e un figlio meraviglioso. Da mamma penso che la cosa più importante sia amare profondamente i propri figli e far sì che loro lo avvertano». Tutto, ma non la sua carriera: Ambra ammette che i suoi eredi raramente guardano quello che fa lei professionalmente, ma hanno lo stesso tipo di atteggiamento anche nei confronti del padre, quindi si consola.

Con il compagno più importante della sua vita è stato amore vero, molto intenso e passionale. Quello con il tecnico bianconero invece è un sentimento più maturo e lei non nasconde che si sia trattato di un piccolo miracolo che le ha fatto tornare ad amare anche la vita, a ritrovare pure il sorriso.

Nei mesi scorsi ci sono state le reciproche presentazioni in famiglia, molti bookmakers hanno da tempo aperto le scommesse su una possibile svolta che porti al matrimonio. Non adesso, però, perché lui deve aspettare la fine della stagione e capire cosa farà in futuro, almeno nel mondo del calcio. Il resto invece sembra molto chiaro.