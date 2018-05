«Ho sbagliato, ma ho pagato troppo»

Da ieri Fabrizio Corona è un uomo più libero. Lo ha confermato il giudice della Sorveglianza di Milano, Simone Luerti, che ha modificato alcune restrizioni per l’ex re dei paparazzi che d’ora in poi potrà rimanere fuori casa dalle 7 alle 23,30 (rimanendo però entro i confini della Lombardia), tornare a svolgere la sua attività lavorativa e utilizzare pienamente i social. Tutto questo però non cancella anni di amarezza, raccontati senza remore al settimanale “Chi” in edicola da oggi: la prima intervista vera dopo la scarcerazione, per parlare di sé e dei suoi amori.

Corona ha chiarito che quegli oltre 2 milioni di euro trovati a casa di una sua collaboratrice, e che gli sono costati l’accusa di associazione a delinquere, erano lì da tempo e rappresentavano una sorta di salvacondotto: «L’unica ancora di salvezza in caso di una condanna molto lunga da scontare. Erano la pensione per mio figlio. Sì, è un reato, ma sa di che tipo? Un reato fiscale, per il quale nessuno è stato mai arrestato o è finito in galera. Solo il sottoscritto, che negli ultimi sei anni ha pagato quasi 10 milioni di euro di tasse, carte alla mano. La pena per questo reato è una c**zo di multa, non l’arresto. Lo dice la legge. Veda i casi di evasione fiscale legati a Valentino Rossi, Luciano Pavarotti e Gino Paoli. Andate a studiarli».

Fabrizio è convinto di essere stato utilizzato come esempio, di essere finito dentro «per questioni morali, questioni di odio oggi per me impossibili da spiegare. Ma ho tutto chiaro nella mia testa e nel mio cuore. Posso avere sbagliato, ma ho pagato in modo esagerato. Corona è un perseguitato. Stop. Chi ha vissuto il carcere non dimentica. Io sono un detenuto “dentro”».

Ma nell’intervista c’è anche spazio per le sue donne, a cominciare da Silvia Provvedi con la quale ha rotto di recente: «Non mi ha mai abbandonato. Era come se fosse con me in galera. Avevo la cella tappezzata delle nostre foto. Sarò sempre in debito con lei, mai nessuna donna ha fatto tanto per me. Ha rinunciato alla sua vita, per vivere la mia». Solo che, una volta uscito dal carcere, aveva più fame della vita che gli era mancata e non dei suoi abbracci e così si sono detti addio. Con Belen Rodriguez si è rivisto di recente: «Una persona con cui ho passato quattro anni importantissimi della mia vita e alla quale voglio e vorrò sempre un gran bene. Innamorato ancora di lei? Assolutamente no». Infine Nina Moric: la vuole aiutare a recuperare il rapporto con il loro figlio, Carlos Maria perché come mamma va rispettata, ma non è facile.