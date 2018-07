Holly Peers, le curve pericolose della musa del City

Forme più che abbondanti per la giunonica modella amata anche dai lettori del Sun

È una tifosa sfegatata del Manchester City, di cui non perde una partita, ma le curve pericolose non sono quelle dell’Etihad Stadium o degli altri impianti inglesi in cui spesso si materializza: sono proprio le sue.

Forme più che abbondanti per Holly Peers, la giunonica musa dei Citizens, che a un lato A straripante e del tutto naturale è in grado di abbinare un più che proporzionato lato B. Un tributo all’abbondanza e alla gioia, per questa inglesina tutt’altro che timida.

I lettori della Page 3 del Sun la conoscono da quasi 10 anni. Era il 2009, infatti, quando Holly ha fatto il suo debutto sulla pagina più pruriginosa del noto tabloid. Ancora oggi è una vera istituzione e sul sito del Sun è chiamata semplicemente Holly from Manchester, manco fosse una di casa.