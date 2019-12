Blitz della polizia contro il gruppo ‘Hooligans Torino’: scattano Daspo e denunce [FOTO E VIDEO]

Oltre 500 le sanzioni amministrative applicate per violazione del regolamento dello stadio, per un importo superiore agli 80mila euro

Gli uomini della Digos hanno notificato il Daspo a tutti e 75 i membri del gruppo “Hooligans Torino“. Oltre 500 le sanzioni amministrative applicate per violazione del regolamento dello stadio, per un importo superiore agli 80 mila euro e notificati provvedimenti di sospensione della licenza, ex art.100 Tulps, relativi a 3 locali pubblici abitualmente frequentati dalla citata frangia ultrà violenta.

COINVOLTI ULTRAS DI NAPOLI E INTER

Denunciati dalla Digos di Torino per gli scontri con i tifosi granata nell’ambito dell’indagine nei confronti dei “Torino Hooligans” 40 ultrà. Per tutti sono in corso di notifica anche i provvedimenti di Daspo. denunciati 32 ultras napoletani ed individuato 8 supporter interisti responsabili di condotte criminose perpetrate in occasione delle gare Torino-Napoli, del 6 ottobre scorso, e Torino-Inter, del 23 novembre.

Sempre nella mattinata odierna sono state eseguite 11 perquisizioni delegate dalla locale Autorità Giudiziaria nei riguardi dei responsabili della grave rissa verificatasi sugli spalti della curva Primavera durante la partita Torino-Inter.

Ulteriori dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 in Questura.