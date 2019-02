Hope Beel e il suo primo milione

Festa grande per la splendida modella statunitense: il numero dei follower ha raggiunto i sei zeri

Sono giorni di festa per Hope Beel e il suo entourage. La splendida modella statunitense, infatti, sta per tagliare il traguardo del milione di fan su Instagram, una soglia simbolica non indifferente, capace di collocarla nell’Olimpo delle dive social.

Il motivo per il quale il profilo di Hope Beel attragga così tanti appassionati non è difficile da intuire. La splendida ragazza che viene dal Texas è dotata di un corpo da sogno, che cura e rende ogni giorno più perfetto attraverso durissime sessioni in palestra.

Maniaca del fitness, Hope ha 29 anni ed è all’apice del successo. Si è già guadagnata una serie di copertine importanti ed è sempre più richiesta per pubblicità e servizi fotografici. Insomma, il meglio deve ancora venire e il boom di fan su Instagram lo dimostra.