Hotel Principi Piemonte, spunta mega-gru per il restauro

Prosegue la ristrutturazione dell’Hotel Principi di Piemonte, gestito da Una (Gruppo Unipol). Una mega-gru è spuntata oggi in via Lagrange, sul retro dell’albergo per l’inizio dei lavori di ristrutturazione delle facciate esterne che risalgono al 1937: per un breve periodo di tempo la strada, pedonale, è stata chiusa. L’intervento è iniziato a fine marzo. L’Hotel è stato chiuso a luglio e riaprirà nei primi mesi del 2019. Oltre alle facciate, per le quali è previsto l’impiego di nuovi materiali che miglioreranno le prestazioni energetiche del fabbricato, saranno rinnovate anche tutte le 99 camere dell’albergo, il ristorante, il bar e le aree comuni con l’obiettivo “di posizionare l’Hotel Principi di Piemonte come leader dell’offerta alberghiera 5 stelle di Torino”.