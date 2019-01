«Housing, orti e università per riqualificare la Spina 4»

Housing sociali, residenze per studenti, orti urbani e strutture avveniristiche per il piccolo commercio immerse nel verde. Così il comitato Spina 4 ha immaginato e illustrato lunedì sera a Cascina Marchesa la sua visione di parco Sempione e dell’area Ex Gondrand di via Cigna: una zona di oltre 130mila metri quadrati abbandonata a se stessa e ostaggio dei tossici, che i residenti vorrebbero veder rinascere. Peccato che l’incontro sia stato disertato dai proprietari del vecchio rudere e dall’assessore direttamente interessato: il vicesindaco Montanari. L’attesa di un intervento di trasformazione urbana, che si protrae da troppi anni, non sembra così voler arrivare a un punto di svolta. L’assessore Unia, presente alla conferenza, ha lasciato intendere di non avere fondi a disposizione nelle casse comunali. Qualche spiraglio è arrivato invece dall’assessore Giusta che ha affermato di «voler ampliare l’area in gestione allo Spazio 211 con una piastra all’aperto». Il music club, di proprietà del Comune, gestito dalla circoscrizione Sei, si colloca esattamente tra il parco e l’ex fabbrica e funge da spartiacque ideale tra l’abbandono e la narco sala a cielo aperto. Come hanno ribadito i gestori: «Raccogliamo sempre più siringhe e chiamiamo i vigili di continuo». Un altro polo importante della zona è rappresentato dalla stazione Rebaudengo e dalla futura fermata della metropolitana. A tal proposito la circoscrizione Sei chiede di «far partire la costruzione della seconda linea da nord, in modo da accelerare in qualche modo la riqualificazione dell’area». «Abbiamo bisogno di una nuova identità» ha dichiarato il presidente del comitato Spina 4, Leoncino Cupolino, che ha organizzato l’incontro proponendo esempi virtuosi di trasformazioni attuati in altre città europee. Tra le altre proposte emerse, anche: «una maggior illuminazione dell’area verde».