Housing, ristorante e parco nella nuova cascina Fossata

IL PROGETTO I cantieri tra via Sospello e via Bongiovanni termineranno nel 2019

Un housing sociale con 106 appartamenti, un hotel con 55 camere, un ristorante, sei botteghe e spazi per uffici e vari altri servizi. Oltre a un parco pubblico di 8400 metri quadri con la presenza di 47 orti urbani. E un supermercato della catena U2 già inaugurato. Sono i numeri della nuova cascina Fossata, pronta a riprendere vita nella primavera del 2019.

«L’intervento da parte di Sharing srl – ha raccontato il presidente della circoscrizione Cinque, Marco Novello, a margine della presentazione delle attività – è uno degli interventi più significativi di riqualificazione del nostro territorio». In quel di Borgo Vittoria il degrado e l’abbandono verranno cancellati da 14mila metri quadri di intervento.

Per caratteristiche, attitudine e peculiarità del contesto originario, il progetto Fossata rappresenta molto di più di un recupero funzionale ed edilizio in una location “dimenticata” della città. L’intervento promosso da Sharing srl e Investire Sgr Spa presenta una forte connotazione sociale nel senso più esteso, propositivo ed efficace del termine. Cascina Fossata è infatti un’idea progettuale che unisce in perfetta complementarità le specificità di Housing Sociale, Centro Polifunzionale e rinnovato luogo di aggregazione cittadino.

La riqualificazione complessiva dell’antica cascina, unitamente ad una nuova costruzione che si pone come nuovo landmark del territorio, prevede la realizzazione di una residenza collettiva temporanea, un centro di ospitalità, un ristorante, una media struttura di vendita commerciale, un poliambulatorio convenzionato, spazi dedicati ad attività artigianali, un centro servizi per la promozione di attività socio-culturali, due corti interne che costituiscono un nuovo parco pubblico, sicuro ed attrezzato con giochi per bambini e palestra en plen air per i residenti del quartiere.