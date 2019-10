La Mahle chiude e va all’estero: dramma lavoro per 450 persone

Monta la protesta dei lavoratori della Mahle di La Loggia e Saluzzo. Oltre 400 persone hanno manifestato davanti alla sede dell’Unione Industriale a Torino, dove in mattinata era in programma un incontro tra i sindacati e i rappresentanti del gruppo. La possibile chiusura degli stabilimenti è diventata drammaticamente una triste realtà proprio nel corso dell’incontro: i vertici della Mahle, infatti, hanno ufficializzato la loro decisione di chiudere le produzioni in Italia e di delocalizzare all’estero.

Le prossime produzioni dovrebbero essere spostate in Polonia, Spagna o Turchia: in Italia, infatti, c’è troppa incertezza sul futuro del diesel, incertezza che pregiudica i possibili guadagni. “Questo passo si è reso necessario a causa della sempre più difficile situazione di mercato a livello globale, che sta conducendo a un ulteriore declino negli ordinativi, dopo che per oltre un decennio i due siti hanno sofferto di una continua contrazione delle vendite e della conseguente situazione economica negativa”, si legge in una nota del gruppo tedesco. “Ci si attende purtroppo che questa situazione deteriori ulteriormente a causa della mutata direzione strategica delle case automobilistiche europee. Il trend negativo e generalizzato, in particolare per i motori diesel, sta inoltre ulteriormente aggravando la situazione”.

Quindi l’annuncio: “La riduzione del livello di ordini a livello europeo principalmente nella produzione di motori diesel, ha notevolmente ridotto la capacità utilizzata, attuale e futura, degli stabilimenti di La Loggia e Saluzzo, in cui vengono prodotti pistoni. Pertanto, Mahle si trova purtroppo costretta a programmare la chiusura degli stabilimenti di La Loggia e Saluzzo, e a breve saranno avviate le consultazioni con le organizzazioni sindacali. L’azienda collaborerà strettamente con i rappresentanti dei lavoratori al fine di considerare ogni possibile misura alternativa e minimizzare il potenziale impatto sui circa 450 dipendenti dei due stabilimenti coinvolti”.