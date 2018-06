I bastardi sono tra noi

Il nome, Apollo, la dice tutta su questo cavallo bianco nato sulle montagne. Bello, forte e con una straordinaria vitalità. Forse troppo per qualcuno che ha l’odio e la violenza nel cuore al punto di seviziarlo e poi di lasciarlo, ormai morente, in una baita abbandonata nei boschi di Corio.

Qui l’hanno trovato le guardie zoofile che quei monti li proteggono con l’ardore del volontariato. E che lo hanno strappato all’agonia terribile della morte per fame e sete. Apollo se la caverà, dicono i veterinari. E questa è l’unica bella notizia in questa storia orribile che, purtroppo fa il paio con la vicenda di un altro cavallo finito nelle mani di un maniaco che qualche mese fa lo uccise dopo averlo accecato e torturato.

Capita ai cristiani, dirà qualcuno e allora figuriamoci se c’è pietà per gli animali. Io ne so qualcosa perché la mia barboncina Camilla, strappata tanti anni fa da un canile lager ha subìto – chissà come e chissà perché – il taglio delle corde vocali da quel balordo che la teneva prigioniera con tanti altri esserini a quattro zampe. Un impunito, come lo saranno i responsabili delle sevizie di Apollo e del suo compare di sventura.

Ci siamo abituati, e non solo per gli animali, all’indifferenza verso le vittime e a codici che si piegano troppo spesso al vento del perdonismo. Lo vedremo, purtroppo anche nei mesi che

verranno visto che è triste abitudine, con le vacanze alle porte, disfarsi dell’amico a quattro zampe come fosse un inutile peso. L’altra sera, in tangenziale c’era un meticcio che zigzagava sgomento e che, a un tratto, ha trovato la forza di infilarsi nei cespugli che costeggiavano l’asfalto, scomparendo alla vista. Ecco, mi sono detto, ci risiamo. È proprio vero che i bastardi a due gambe non la smettono mai.

