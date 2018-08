I brontolii del vulcano

I migranti continuano ad arrivare. In Italia, Spagna, Turchia, Grecia, in tanti o alla spicciolata, ma continuano. Neanche la prospettiva (concreta) di una morte in mare o nel deserto li scoraggia. L’Africa ha 1,216 miliardi di abitanti che raddoppieranno entro 30 anni (un soffio). Se solo il 10% di quei 2,5 miliardi venisse qui farebbe, con le decine di milioni dal resto del mondo, metà Europa. Gli accoglioni cattocomunisti non vogliono accorgersi dell’eruzione già iniziata, neanche vedendo i primi rivoli di lava, le prime scosse e le prime fumarole. Dicono: «Accogliamo chi arriva e tentiamo di far diminuire il flusso aiutandoli a casa loro». Ma è come sperare di fermare l’eruzione buttando un po’ d’acqua sul vulcano coi Canadair. Un esempio? In Kenya, intorno al lago Naivasha, gli olandesi hanno installato una serie di vivai di rose, che danno lavoro a migliaia di kenyani. I problemi ecologici sono gravi (il lago si sta prosciugando), ma qui interessa vedere quanto guadagna un kenyano in quelle serre: 3.700 scellini al mese, meno di 40 euro. E si considera fortunato. Poi un giorno gli scrive un cugino arrivato in Italia coi gommoni, dicendo che quella cifra la “guadagna” al giorno, chiedendo l’elemosina davanti ai supermercati o ai semafori. Non verrebbe voglia anche a voi di piantar tutto e venir qui? E lì i kenyani erano stati “aiutati a casa loro”. Figuriamoci là dove non lo sono, negli altri stati dove vivono in capanne facendo km a piedi per l’acqua, o si affollano nelle baraccopoli selezionando a mano la nostra immondizia. È questo il vulcano che ribolle. Non oso pensare cosa succederà quando scoppierà e la lava, inarrestabile, arriverà fin qui.

[email protected]