I camper occupano i parcheggi: «Niente posti auto per i fedeli»

Da settimane stazionano nei parcheggi di via Olivetti, nei pressi di via Reiss Romoli. Occupando i posti auto solitamente utilizzati dai fedeli della vicina chiesa evangelica Mce di Borgo Vittoria.

Parliamo di un gruppetto di camminanti, ormai stabile nella zona. Le proteste dei lavoratori Telecom della zona e quelle, più recenti, della circoscrizione Cinque non sono servite a risolvere il caso.

Per inibire la sosta ai camper dei nomadi ignoti avevano persino chiesto l’installazione delle porte. Sistema neanche così innovativo, dato che negli scorsi anni la stessa pratica era stata usata in via Monteverdi e in via Petrella.

Ma oggi quell’appello – firmato in parte da residenti, in parte dalle stesse Circoscrizioni e dalle associazioni – ha finito per cadere nel vuoto.

“Colpa” di una normativa del ministero delle Infrastrutture che, di fatto, annulla le possibili ordinanze comunali. Il divieto di accesso alle autocarovan sarebbe, in questo senso, incostituzionale. «Nessuno si fida a lasciare l’auto in quel parcheggio – racconta un residente – e così per molti fedeli l’incubo del parcheggio diventa realtà».

In più occasioni, però, la polizia municipale è intervenuta convincendo le famiglie a cambiare aria. Ma bastava aspettare pochi giorni per rivedere spuntare i camminanti. «Ma il problema rimane ed è settimane che lo sosteniamo» rincara la dose il presidente della circoscrizione Cinque, Marco Novello.

Le segnalazioni contro la sosta dei camper, di fatto, non mancano. E ora che anche i fedeli della chiesa evangelica si sono mos- si in protesta, «forse qualcuno comincerà ad ascoltare» concludono i cittadini del quartiere.