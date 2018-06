«I campi da calcio dimenticati aspettano un nuovo padrone»

Abbandonati da un anno ma in attesa di essere restituiti al quartiere. Dopo l’addio del Cral Gtt da via dei Gladioli, i due campi da calcio del quartiere Vallette continuano ad aspettare un nuovo padrone che li riporti ai loro antichi fasti. I primi due bandi, tuttavia, sono andati deserti e la circoscrizione Cinque si è trovata costretta a portare avanti una procedura negoziata.

Analizzando le, poche, proposte pervenute per l’impianto. A costringere Gtt alla ritirata, però, è stata la mancanza di fondi necessaria a pagare canone utenze e Tari. Gtt negli anni ha tagliato di molto il loro budget e i campi sono rimasti vuoti. La speranza delle istituzioni è che qualcuno riapra quello che, insieme all’Orione, è uno dei due punti sportivi più importanti per il territorio.

Dello stesso avviso i residenti del quartiere. «Non vorremmo mai – raccontano in zona – che quei campi facessero una brutta fine. E’ necessario che qualcuno riaccenda i riflettori, riportando i ragazzi a calcare i campetti». Al momento comandano erba alta e abbandono. Un vero peccato considerando che solo tre anni fa erano state raccolte 1500 firme contro l’abbandono dei campi.

Ipotesi alimentata dalla decisione della precedente giunta di mettere a bando il campo destinandolo anche al rugby. Scelta che così ha aumentato i concorrenti nella gara per decretare i nuovi concessionari, non solo alle altre società calcistiche della città, ma anche a quelle iscritte ai campionati della palla ovale che avrebbero trovato alle Vallette il primo rettangolo di gioco nei confini di Torino. Come si può ben immaginare nemmeno quel progetto è andato in porto.