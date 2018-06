I cantieri strozzano i negozi: «Incassi ridotti fino al 60%»

Una carreggiata più stretta, un cantiere lumaca e il dimezzamento dei posti auto. Sono queste le tre incognite che gravano sul commercio di corso Racconigi, quartiere San Paolo. L’avvio dei lavori di riqualificazione tra piazza Marmolada e piazza Robilant è stata accolta positivamente da una fetta di popolazione. E meno da molti commercianti e residenti che si sono trovati a fronteggiare con una pesante diminuzione dei posti destinati alle auto. Ma non solo. Per molti gli incassi si sarebbero ridotti sensibilmente. «Fino al 60% – racconta Nino, gestore di una tabaccheria – e di questo passo non sarà facile andare avanti. Abbiamo perso molti clienti che prima un posto, in qualche modo, lo trovavano. Mentre ora faticano».

I primi malumori dei residenti e dei commercianti hanno tenuto banco anche ieri sera nel consiglio della circoscrizione Tre. Le attività, infatti, hanno un nemico in più chiamato maltempo che, inevitabilmente, ritarderà la conclusione delle operazioni. «In passato abbiamo raccolto 1.300 firme per cambiare il progetto ma oggi non è che la situazione sia migliorata più di tanto» assicura Vito, un residente. Il progetto approvato, risalente al 2015, prevede una ciclopista bidirezionale sulla banchina centrale sotto un’alberata doppia e con una risistemazione del verde nelle aree limitrofe. E con i parcheggi a spina, limitrofi alla ciclabile.

«Ma in attesa della fine dei lavori – spiegano i gestori dei bar – c’è da fare i conti con gli incassi». Come raccontato basta il passaggio di un bus o di un’ambulanza per provocare code e strombazzate di clacson. Parcheggiare in doppia fila, oggi, è diventato impossibile. Anche per qualche secondo. «E i clienti, questo problema, lo avvertono quanto noi».