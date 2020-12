I carabinieri aumentano i controlli: quattro arresti nel Torinese [FOTO E VIDEO]

In due nei guai per maltrattamenti in famiglia. A Nichelino un uomo sottoposto ai domiciliari aveva creato un passaggio segreto tra il suo appartamento e quello confinante per evadere

Quattro persone arrestate. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri nel Torinese, intensificati in questo periodo per vigilare sul rispetto della normativa anti covid. A Nichelino, nel corso di un servizio a largo raggio organizzato dalla compagnia di Moncalieri, i militari dell’Arma hanno ammanettato un italiano di 51 anni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia. Tornato a casa ubriaco, aveva iniziato a litigare con la madre convivente di 90 anni. La donna, dopo aver trovato rifugio da una vicina, ha chiamato il 112 e l’immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare l’uomo che ha anche aggredito uno dei militari.

Sempre a Nichelino i carabinieri hanno arrestato un italiano di 39 anni, in esecuzione di un decreto di aggravamento della detenzione domiciliare cui era sottoposto, dovendo scontare una pena di due anni di reclusione in relazione a una condanna per detenzione illecita e ricettazione di due armi comuni da sparo.

L’aggravamento in carcere è scattato dopo che i carabinieri hanno scoperto l’esistenza di un passaggio “segreto” tra l’abitazione dell’uomo e un appartamento confinante, utilizzato per incontrare altre persone e per uscire ed entrare di casa senza essere notato.

A Orbassano i militari dell’Arma hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un marocchino che è stato fermato alla guida della propria auto con un tasso etilometrico superiore al limite consentito dalla legge.

A Torre Pellice, nell’hinterland torinese, i carabinieri hanno arrestato un italiano di 43 anni, del luogo, per maltrattamenti in famiglia e minacce. L’uomo ha minacciato di morte la moglie per avergli comunicato l’intenzione di interrompere il loro rapporto proprio a causa dei suoi comportamenti violenti. La vittima ha chiamato i carabinieri della stazione di Bricherasio e l’intervento dei militari dell’Arma ha permesso di bloccare il marito violento.

A Torino è stato arrestato un algerino di 24 anni, in Italia senza fissa dimora, per rapina nei confronti di una donna nigeriana. Dopo essersi avvicinato alla vittima, ha tentato di strapparle la borsetta ma ne è scaturita una colluttazione. L’uomo è riuscito comunque a impossessarsi di 80 euro e a fuggire prima di essere bloccato dal pronto intervento delle gazzelle del Nucleo Radiomobile.