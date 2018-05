I clochard beffano la municipale e si spostano di duecento metri

Sgomberati dai portici del palazzo Rai di via Cernaia dai vigili, i clochard sembravano spariti nel nulla. Attorno al perimetro del colonnato era stata posizionata una recinzione in ferro, solida al punto da impedire l’intrusione dei senzatetto. Ma dopo qualche giorno di tranquillità ecco la segnalazione di un misterioso dormitorio, spuntato a duecento metri di distanza.

Sotto i portici di corso San Martino, tra la vecchia stazione di Porta Susa e piazza Statuto. Per terra un paio di giacigli di fortuna con tanto di sacchi a pelo, cuscini e avanzi di cibo. «Mentre tutto intorno Torino si riqualifica – spiegano i residenti della zona – ecco spuntare nuovi dormitori che mettono in ombra un angolo che di problemi ne ha già avuti parecchi nel corso degli anni».

L’intervento in via Cernaia, realizzato in vista di una futura bonifica del grattacielo, ha impedito di fatto un ritorno dei senza dimora. «Ma ora cosa faranno? Recinteranno tutti i punti dove si piazzano i clochard?» attacca un passante. Un problema su cui sta lavorando anche la circoscrizione Uno.

«Periodicamente – spiega il presidente, Massimo Guerrini – Amiat e municipale effettuano degli interventi. Puliscono i portici e allontanano le persone senza fissa dimora. Questo a dimostrare che c’è attenzione verso le segnalazioni dei cittadini». I senzatetto, tuttavia, puntualmente ritornavano sul luogo del delitto con materassi e coperte. Magari la sera stessa o al più tardi il giorno dopo. «In quel tratto – continua Guerrini – stiamo lavorando anche per risolvere il problema delle buche sull’asfalto e quella degli insetti. Anomalia fuoriuscita con i lavori del cantiere del passante».