I conflitti di Cairo

To B. or not to B. Essere o non essere Berlusconi. Se lo chiede Makkox nella geniale vignetta che illustra la bella intervista a Urbano Cairo firmata da Annalisa Chirico sul Foglio di lunedì. L’interrogativo di un mandrogno Amleto che illustra le ricette per salvare il Paese dal malgoverno giallo-verde ma poi dice di non voler entrare in politica (almeno per il momento), che assicura di non essere una riedizione del Cavaliere ma poi ne tesse le lodi. Al punto che il monumentale affresco di tre pagine dipinto su un giornale d’opinione e non su una delle corazzate del suo gruppo editoriale rappresenta quasi un enigma di questo Zelig alessandrino: pubblicitario, editore, padrone del Corrierone e de La7, patron del Toro e (in pectore) anche salvatore dell’Italia in un futuro indefinito ma comunque prossimo. Perché pubblicare il suo “manifesto politico” nel bel mezzo di una crisi politica? Per ambire a una investitura? Per irretire i delusi di qualunque colore: piddini, leghisti, grillini? O per lanciare un messaggio al nascituro governo giallo-rosso, che ha già annunciato draconiani provvedimenti in tema di confitto di interessi? Una prima risposta – da analista della politica di casa nostra, ma forse anche da studioso di Freud – la prova a dare il professor Alessandro Meluzzi, secondo il quale «le motivazioni di questa intervista andrebbero ricercate scandagliando gli abissi motivazionali di un homo che è novus fino a un certo punto». «Ma di certo non è un homo ingenuus, anzi. Cairo è uno che conosce molto bene i mondi di potere che gli ruotano attorno. E anche per questo non può essere organico alla fase politica di Lega e Fratelli d’Italia. Piuttosto potrebbe ambire a un centro neorenziano, neodemocristiano e neodoroteo. Anche per questo gli auguro di continuare a fare l’imprenditore e l’editore, non il politico».

E torniamo lì, al Cairo-Zelig, al padrone delle riviste turbopopolari che fanno milioni di copie e di uno dei migliori salotti della grande borghesia italiana come è il Corriere della Sera. Quindi se proprio si deve cercare una chiave di lettura dei significati e delle motivazioni del suo “manifesto politico”, allora bisogna guardare al suo gruppo editoriale. «Una operazione di riposizionamento, dopo essersi schiacciato eccessivamente su posizioni filogrilline» ragiona l’ex senatore democratico Stefano Esposito, che non ha mai perso il gusto per le analisi ficcanti. «È un messaggio al nuovo governo, è come dicesse che non ha gradito l’operazione Pd-5 Stelle. E poi è normale che ci sia un po’ di ambizione a guidare un futuro centrodestra allargato, come successore di Berlusconi e con Salvini ormai fuori dai giochi. Ai delusi di Lega, Pd e grillini lui dice: se c’è bisogno, io sono qui». Nulla di imminente, comunque. O magari soltanto cortesi risposte a un’intervista, senza nessun retro pensiero. Almeno questa è l’idea che si è fatto il coordinatore regionale di Forza Italia Paolo Zangrillo, «perché è normale che un imprenditore di successo, che legge il mondo che lo circonda e che influisce sull’opinione pubblica, si interessi alla politica. Se lui dovesse scendere in campo ne sarei felice, ma non credo che sia questo il momento». Del resto la storia di Silvio Berlusconi insegna: certi progetti, per essere vincenti, devono partire tre-quattro mesi prima del voto. Lo sa bene l’onorevole azzurro Osvaldo Napoli che, da appassionato ciclista, ricorda che «la Milano-San Remo non si vince sul Turchino, ma sul Poggio». Metafora che calza a pennello anche alle ambizioni di Urbano Cairo: «Se vuole fare un suo partito, allora deve aspettare. Ora varrebbe il 10%. Alla prossime elezioni potrebbe invece ambire davvero al governo». Ecco, e se l’enigma Cairo volesse appunto tenersi aperta una possibilità, lanciando un messaggio a un esecutivo, quello Pd-5 Stelle, che promette di non fare sconti in tema di conflitto di interessi? Al momento, come riportato sul Foglio, il problema non è neppure contemplato: «Poiché l’idea di entrare in politica non mi sfiora, non me lo sono posto. Mi è chiaro, tuttavia, che sarebbe una scelta di vita una cesura tra il prima e il dopo». Una frase che qualcosa dice, ma che certo non suona come l’ammissione di un’eventuale smobilitazione da tivù e giornali. E allora forse ha per davvero ragione il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, che sposta il tema del contendere dal contenuto dell’intervista al giornale che l’ha pubblicata. «Scegliere il Foglio significa mandare un messaggio a determinati ambienti: alla grande imprenditoria e ai vertici della politica, non all’intero corpo elettorale. Se davvero avesse intenzione di entrare in politica avrebbe utilizzato un altro strumento, a partire dal suo Corriere della Sera. Ora sta dicendo altro: io ci sono e prima o poi potrei battere un colpo. Ma gli interessi che rappresento non potranno essere calpestati da qualche legge rabberciata».