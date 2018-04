I coniglietti neri invadono il prato: «Nessun progetto per quell’area»

Per vederli non è necessario entrare nel cantiere abbandonato dell’ex area Materferro. Basta transitare a piedi sul marciapiedi, o in bici sulla ciclabile, nell’area di confluenza tra corso Lione, corso Mediterraneo e via Mauri per rischiare di vederne saltare fuori uno tra le reti e le buche. “Loro” sono i numerosi coniglietti neri che hanno invaso il terreno al confine tra le circoscrizioni Uno e Tre.

Fino a sei anni fa erano due torri a preoccupare i residenti. Due grattacieli che, nelle intenzioni dell’allora amministrazione, avrebbero dovuto sorgere per cancellare il degrado. Poi le cose andarono diversamente. Ma quei coniglietti, su cui pochi mesi fa le associazioni avevano lanciato un appello per una adozione, sono tornati e, anzi, sono aumentati a dismisura.

Basta passare da quelle parti oggi per capire come il futuro abbia destinato ben altra sorte a quel lembo di terreno. Oltre ai topi e alle erbacce ora ci sono le piccole palle di pelo a farla da padrone. «Conigli comparsi all’improvviso. Forse qualcuno li ha abbandonati e poi loro si sono moltiplicati» raccontano in zona.

Un problema che si somma a quello dei clochard e, a seguire, a quello dell’abbandono. «Abbiamo anche fatto dei sopralluoghi – racconta la presidente della circoscrizione Tre, Francesca Troise – ma sul futuro di quel cantiere non ci sono, al momento, grosse novità. Il progetto di realizzazione delle due torri è ormai un ricordo. Altro all’orizzonte non c’è».

Così il cantiere dell’area Materferro si è ridotto ad essere casa di questi graziosi animali che a volte escono allo scoperto affacciandosi perfino sul marciapiede. Tuttavia la paura nell’uomo è tanta ed è sufficiente una bici di passaggio per vederli rintanarsi di corsa tra le piante. «Sono carini ma lì in mezzo ci sono anche tanti rifiuti».

Da anni i residenti del quartiere aspettano una riqualificazione che parli di aree verdi. Tutto il contrario di quel progetto bocciato sei anni fa attraverso una raccolta firme. Progetto che avrebbe dovuto portare in corso Lione una torre alta 95 metri, destinata al settore terziario, e una torre di 60 metri in grado di ospitare circa sessanta appartamenti. E tutto intorno negozi e parcheggi sotterranei.