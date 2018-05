I falsi invalidi vanno puniti

La signora bionda in elegante abito nero, con vistosa borsa rossa, entra in tabaccheria e gioca un terno al Lotto, poi con passo elastico si dirige verso un supermercato dove sceglie con cura la frutta migliore, la posa nel cestello (rosso anche questo) e, prima di raggiungere la cassa, si sofferma nel reparto abbigliamento.

L’attrae una gonna e, senza fretta, curiosa tra le camicette in cerca di un buon accostamento di colori. La cronaca, direte voi, di una qualunque mattinata di una casalinga della media borghesia a cui non difettano gli euro necessari agli acquisti.

Peccato che Anna, e non è un nome di fantasia, per lo Stato sia una disabile al 100 per cento. Con problemi cognitivi e di grave mobilità. Insomma un’inferma a cui necessita un’assistenza continua e un contributo dell’Asl pari a 800 euro mensili. L’ennesimo esempio che i furbetti, tanto per essere gentili, non si smentiscono mai, neppure quando l’età supera i 70 anni.

Beccata dalla Finanza, che l’ha filmata con mano esperta, Anna prima è caduta dalle nuvole, poi ha finito per confessare. Resta da capire, anche per tutelare chi la disabilità la vive per davvero, quali meccanismi le hanno permesso di arrivare ad ottenere privilegi riservati a pochi. Medici e funzionari che dovrebbero essere cacciati in malo modo e perseguiti.

La solita macchina delle truffe sociali che disperde risorse preziose a favore di vergognosi profittatori. Confidiamo che questa storia, come altre purtroppo, non finisca con un filmino al supermercato ma con un processo, per vedere in faccia questi malfattori.

