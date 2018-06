I figli del vento non si contano

Premesso che il più trito dei luoghi comuni è farsi beffe dei luoghi comuni, ogni volta che azzardi una critica sul mondo degli zingari, ricevi regolarmente dagli accoglioni (quelli che predicano l’accoglienza indiscriminata) l’accusa di parlare solo per luoghi comuni. Cominciano col non lasciarti neanche usare il termine onnicomprensivo di zingaro, che ‘loro’ giudicano offensivo, e ti obbligano a rimbalzare fra sinonimi come rom, sinti, gitano, nomade, camminante eccetera.

Subito dopo, ogni accusa è liquidata come “luogo comune”. Ti lamenti che gli zingari sono pericolosi, sporchi, infidi, violenti, misogini, amorali, che non mandano i figli a scuola e che vivono prevalentemente di furti e raggiri sfruttando la sostanziale impunità che una “giustizia” inefficiente e buonista come la nostra offre loro? Tutti luoghi comuni e guai a discuterne: sei subito accusato di essere fascista e razzista.

Come è toccato a Salvini per aver proposto di fare un censimento del popolo nomade accampato in Italia. Apriti cielo! Salvini vuole fare le liste di proscrizione! Salvini vuole preparare la segregazione degli zingari nei lager come Hitler! E via farneticando. Invece è appena normale che un ministro dell’Interno non appartenente alla setta accogliona internazionale voglia mettere ordine, anche numerico, nella presenza sul suolo a lui affidato di centinaia di migliaia di persone pericolose delle quali non si sa nulla.

Numero, nomi, etnia, età reale, anamnesi clinica, istruzione, reddito: nulla. Tempo fa hanno arrestato una ladra zingara che aveva rubato in mezza Italia sotto 47 alias (nomi diversi), ma Salvini «non può censire». È ora che questo mefitico e sinistro vento cambi.

[email protected]