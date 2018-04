I furbetti del cartellino: tre dipendenti dell’Agenzia delle Entrate di Torino agli arresti domiciliari

Arresti domiciliari per tre dipendenti dell’Agenzia delle Entrate di Torino. Sono ritenuti di aver percepito indebitamente delle utilità senza aver effettuato le attività per cui erano state corrisposte. La notifica del provvedimento è stata affidata in mattinata ai carabinieri del nucleo investigativo.

In sede di giudizio i tre dipendenti dovranno rispondere delle accuse di truffa aggravata, false attestazioni sulla presentazione in servizio (avrebbero timbrato il proprio badge attestando di uscire e di essere rientrati per una missione in realtà mai svolta), e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale (avrebbero predisposto le schede di rilevazione, attestando di aver eseguito i sopralluoghi).

Lo stesso ufficio dei tre, tra l’altro, era stato interessato da altre due analoghe misure di custodia cautelare nel giugno 2017: i dipendenti interessati nel frattempo sono stati licenziati. Il reato contestato era lo stesso: le missioni esterne, per le quali i dipendenti percepiscono delle indennità supplementari e buoni pasto, in realtà non sono mai state eseguite.