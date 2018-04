Intesa raggiunta sulla base di 1,08 miliardi di dollari. La Nidec non rileva lo stabilimento di Riva di Chieri in quanto soggetto “a un accordo separato con le autorità locali e i sindacati”

Sulla base di 1,08 miliardi di dollari (0,88 miliardi di euro) la società giapponese Nidec Corporation ha trovato l’intesa con Whirlpool per rilevare le attività nei compressori di Embraco.

Nell’accordo, però, non rientra la Embraco Europe srl, che ha sede a Riva di Chieri (To), in quanto soggetta “a un accordo separato con le autorità locali e i sindacati” e per la quale Whirlpool si attende di “cessare le attività e terminare la produzione” nello stabilimento italiano.