I guapparielli dimezzati

Tutti abbiamo visto nei Tg il filmato di quei bastardi che a Napoli picchiano il rider 50enne per rubargli il motorino. Luridi vermi. Facile prendersela con un poveretto in sei contro uno. Purtroppo la scelta della vittima facile è tipica della cosiddetta “malavita minore”. Lo dimostra l’insulto “ladro di galline”. Lo dimostra la scelta costante dei vecchi come obiettivo privilegiato di raggiri, furti e rapine. Lo dimostra la frequenza con cui, ieri come oggi, le cassette delle elemosine in chiesa vengono forzate e svuotate. Lo dimostra l’appello al buon cuore delle persone (che esiste e pulsa) per questue-truffa i cui proventi finiscono nelle tasche di loschi individui senza forza, lealtà e coraggio. Queste ultime, se ci fate caso, sono le doti richieste fin dall’antichità agli eroi mitologici, che dovevano dimostrare di possederle superando una serie di prove, come le fatiche di Ercole. Ma anche i cavalieri medioevali dovevano provare la loro “balentìa” (è un termine sardo che si usa ancora oggi e indica il possesso di determinate doti fisiche e morali) per poter rivestire degnamente la loro carica: in letteratura è un topos della chanson de geste, presente anche in forma caricaturale nel Don Chisciotte. Vi è persino un’eco di questa convenzione nei codici comportamentali della criminalità organizzata. Non è per abilità della polizia che i responsabili del pestaggio del rider sono stati subito identificati: è la camorra che li ha ripudiati e segnalati. Peccato che quella sia solo la “parte buona” dei mafiosi, impastata in quella cattiva. Come Medardo, il visconte dimezzato di Calvino, siamo tutti divisi in bene e male, e purtroppo il male prevale troppo spesso.

