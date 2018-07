I maestrini dalla maglia rossa

Libera, l’associazione cattocomunista di Don Ciotti, ha lanciato l’iniziativa delle magliette rosse. Sabato scorso tutti i compagni erano in piazza con la maglietta rossa per fermare “l’emorragia di umanità” dei bimbi migranti morti in mare. Un’intera commissione di esaminatori di maturità in un liceo di Partinico si è presentata all’esame in maglietta rossa. Sono professori, lorsignori, e non ricordano il “boat people”? Fra il 1975 e il 1980 centinaia di migliaia di vietnamiti e cambogiani, tra cui molti bambini, scapparono dal “paradiso comunista” sulle barche. L’Australia li respinse, e molti finirono annegati, uccisi dai pirati o divorati dagli squali.

Nel ‘79 tre navi militari italiane furono mandate dal governo Andreotti a soccorrerli nel mar Cinese Meridionale, ma partirono fra polemiche e ritardi per le resistenze del Pci che non era d’accordo. Chi scappa dal paradiso comunista è un reazionario fascista: questo il mantra dei rossi, recitato contro i profughi Istriani nel ‘47, contro quelli ungheresi nel ‘56 e contro il boat people nel ‘79. Mai cambiata, la sinistra: è convinta di rappresentare la parte migliore del mondo, di avere una superiorità etica, culturale e politica anche quando si occupa di banche o di appalti con le coop. Chiusa nella sua autoreferenzialità, bolla come razzista qualsiasi idea contraria. Guardando agli avversari come a barbari da educare o da tener fuori, ne sottovaluta anche le buone ragioni, e così perde voti. Come i cattolici cosiddetti progressisti, che si sentono più buoni di tutti, più misericordiosi della Misericordia, e hanno lo stesso atteggiamento. Avanti così, che va benone! [email protected]