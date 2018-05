I mille volti della bella Vanessa: «Ma che fatica essere se stessi»

«Indossare la divisa è stato molto forte, perché bisogna avere un rigore che non pensavo, il mondo delle forze dell’ordine mi ha dato quella disciplina che non mi appartiene. Il fatto che il mio personaggio dia il titolo alla serie è una grande responsabilità che mi lusinga e mi agita».

Chi è Maria?

«Maria Guerra è una comandante dei carabinieri che accetta un incarico in Puglia, nella sua città natale, dove torna dopo oltre dieci anni di assenza. Una scelta fatta nella speranza che la vita di un co- mando di provincia le lasci finalmente il giusto spazio per occuparsi di più dei figli. In circostanze drammatiche. I propositi di Maria durano però lo spazio di un pensiero. Il suo primo giorno di lavoro una telefonata anonima an- nuncia che un attentato di terribili proporzioni minaccia la città».