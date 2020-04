I negozi di alimenti e bevande che offrono la spesa a domicilio tra Torino e provincia

In questo momento di “lockdown“, ossia il protocollo d’emergenza che obbliga la cittadinanza a restare in casa e a spostarsi solo ed esclusivamente per motivi di necessità, è di certo importante conoscere quali sono le attività aperte, soprattutto per quel che riguarda il rifornimento del cibo. Ecco dunque le attività commerciali di Torino aderenti al progetto “LaSpesaServita” disponibili a effettuare la consegna a domicilio. Alcuni di questi negozi sono anche disponibili a compiere consegne in provincia. Domani pubblicheremo i negozi che effettuano gli stessi servizi in provincia.

Adri market

Minimarket – Supermarket

via Damiano Chiesa 13, 10156, Torino

3517230559

3517230559

Agnelleria Attademo Maria

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

0115215092

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: Minimo spesa 30 euro

Al Buon Vino

Birrificio – Enoteca – vini in bag e box

Via Pollenzo 44, 10141, Torino

0110968993

Costi di consegna: consegne gratuite in Torino con minimo d’ordine 50,00 euro

Al frutteto

Ortofrutta

Via Boston 13b, 10137, Torino

3442959910

3490086952

alfrutteto19@gmail.com

Area di consegna: Torino zone: Santa Rita, Mirafiori, San Paolo, Pozzo strada, Parco Ruffini, Nizza, Lingotto – in caso di altre zone si valuta sul momento

Costi di consegna: gratuita

Aldo’s Bakery

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Via Monginevro, 1, 10138, Torino

0114341766

aldostarricone@gmail.com

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: consegna € 2, ordine minimo 10€

Aldo’s Bakery

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Largo Saluzzo, 36/a, 10125, Torino

0116507722

aldosbakery1920@gmail.com

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: consegna € 2, ordine minimo 10€

Alimentari Cesaretto

Alimentari – Gastronomia – Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3402981982

cesaretto.claudio@libero.it

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: Minimo spesa 30 euro

Attademo Aurelia

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3668711631

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: Consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Azienda Agricola Cascina Tabasso

Ortofrutta

Corso re Umberto 52, 10121, Torino

0115089248

3403824178

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: costo 3 euro

Azienda Agricola Besso

Ortofrutta

Via Cibrario 61, 10143, Torino

3924240378

Area di consegna: Torino

Ballesio Cioccolato Di Ballesio Luca

Alimentari – Drogheria

Viale Virgilio, 107, 10126, Torino

0119983185

3339329676

ballesiocioccolato@gmail.com, info@ballesiocioccolato.it

Area di consegna: LEINI’ , TORINO , VOLPIANO , SAN MAURIZIO, MAPPANO, BORGARO , CASELLE , LOMBARDORE

Pagamenti accettati: Contanti, Carta di credito, Satispay

Costi di consegna: gratis nei comuni di Leinì , Volpiano, San Maurizio / spesa minima di 15 €

Bar & Bistrot Napoletano Tuocc & Fuje

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Via Monte di Pietà 23/ H, 10122, Torino

3395664462

3395664462

tuocfuje.torino@gmail.com

Bar Torrefazione Ferrucci

Caffetteria – Pasticceria

Francesco Ferrucci, 75b, 10138, Torino

3389558900

3389558900

loredana.cannata@libero.it

Area di consegna: Torino e Moncalieri

Costi di consegna: costo in base all’ordine

Bottega Storica Odilla Bastoni

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Via F.lli Carle 38, 10129, Torino

3478733967

Briccodolce

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Corso De Gasperi, 20, 10129, Torino

3335647172

Note: Biscotti Cioccolato Colombe

Brusconi Fernanda

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

011-4364774

3398065192

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Caffarel Store Torino

Caffetteria – cioccolateria – Pasticceria

Via Carlo Albero 12C, 10123, Torino

011539639

storetorino-CF@caffarel.com

Area di consegna: Torino

Pagamenti accettati: Contanti, Carta di credito, Bancomat

Costi di consegna: consegna gratuita

Caffe Degli Atenei

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Corso Raffaello 25/E, 10125, Torino

3473135178

caffedegliatenei@gmail.com

Area di consegna: raggio di 1 km

Cafferia Store Cibrario

Cialde – filtri – macchine caffè e caffè – originali e compatibili – Tè – tisane in capsule

Via Cibrario 39E, 10143, Torino

3332397277

Canestro Di Frutta

Ortofrutta

Via Colombo, 53, 10129, Torino

0117643179

Capsule Caffe’

Caffè – Capsule – Cialde

Corso De Gasperi 47/C, 10129, Torino

01118867487

Caputo Leonardo

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3471521973

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Caseificio – Allevamento Moris-S.S. Agricola Di Morisiasco Franco E Figli

Alimentari – Drogheria

Via Mazzini, 22, 10123, Torino

3884807125

3703764078

Area di consegna: Torino e provincia

Costi di consegna: consegne gratuite in Torino e provincia

Caseificio – Allevamento Moris-S.S. Agricola Di Morisiasco Franco E Figli

Alimentari – Drogheria

Via Marco Polo, 14, 10129, Torino

3887951317

3703764078

Area di consegna: Torino e provincia

Costi di consegna: consegne gratuite in Torino e provincia

Chicchi sani – Laboratorio di Pasticceria

Caffetteria – Pasticceria – pasticceria senza glutine

Via Monferrato 5, 10131, Torino

3207510444

3207510444

Area di consegna: Torino

Chicchisani

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Via Monferrato 5, 10131, Torino

3207510444

Pagamenti accettati: Contanti, Carta di credito, Bancomat, Satispay

Costi di consegna: consegne gratuite

Note: Pasticceria Senza Glutine

Chocolate7

Alimentari – Drogheria

Via San Massimo 7, 10123, Torino

3281925153

creminogianduia@libero.it

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: gratuita

CialdeWeb

Caffè – Capsule – Cialde

Via Arnaldo da Brescia 3, 10134, Torino

0113199284

0119980622

ordini@cialdeweb.it

Area di consegna: Torino nord

Costi di consegna: consegna gratuita da 30€

CialdeWeb

Caffè – Capsule – Cialde

Corso Grosseto 159, 10147, Torino

0112295573

0119980622

ordini@cialdeweb.it

Area di consegna: Torino nord

Costi di consegna: consegna gratuita da 30€

CialdeWeb

Caffè – Capsule – Cialde

Piazza Bottesini 3, 10154, Torino

0112494507

0119980622

ordini@cialdeweb.it

Area di consegna: Torino nord

Costi di consegna: consegna gratuita da 30€

Costa Domenico

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3391464724

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: Consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Da Nicola E Alberta

Ortofrutta

Corso Racconigi, 51, 10139, Torino

3403194973

Costi di consegna: consegna gratuita per ordini oltre € 25

Dalla Terra Al Cielo

Alimentari – Gastronomia – Ortofrutta – Panetteria – prodotto per intolleranze alimentari

Corso Tortona 16, 10153, Torino

0118178995

dallaterraalcielo1@gmail.com

Area di consegna: Torino

Damarco Enoteca E Drogheria

Alimentari – Drogheria – Enoteca

Piazza Della Repubblica 4, 10122, Torino

0114361086

3939494971

contatti@damarco.it

De Martini Cioccolato

Alimentari – Cioccolato – Drogheria

Corso Francia 221, 10139, Torino

011796069

info@demartinicioccolato.store

Dolceria Viziale

Drogheria – Pasticceria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3317841189

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: Consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Durighello

Caffetteria – Gastronomia – Pasticceria

strada San Mauro 75, 10156, Torino

3517557131

3517557131

Eccellenze gastronomiche

Alimentari – Drogheria – Panetteria

Via Cibrario 61, 10143, Torino

3470123922

3470123922

Area di consegna: consegne zona Cibrario, San Donato, Parella

Note: pane, grissini, latte, affettati, formaggi di mucca e di capra, pasta secca e fresca, dolci e farine

Enoteca Ber

Bevande – Enoteca

Via Gropello 21, 10138, Torino

3280431744

Note: vini naturali

Enoteca Buosi

Bevande – Enoteca

Via Angrogna 16, 10139, Torino

3404831605

enoteca@buosi.com

Costi di consegna: gratuita in Torino sopra i 50 euro

Enoteca Delsanto

Bevande – Enoteca

Via Giuseppe Piazzi, 5, 10129, Torino

0115807940

Enoteca Ferrero

Bevande – Enoteca

Corso De Gasperi, 65, 10129, Torino

011596996

Enoteca Il Calice Divino

Bevande – Enoteca

Via Venaria 15, 10148, Torino

0116988869

ilcalicedivino@virgilio.it

Area di consegna: Madonna di Campagna, Venaria e raggio di 5 km circa

Costi di consegna: Consegna gratuita con un minimo di acquisto di € 30,00, al di sotto € 3,00 per consegna

Enoteca Parola snc

amari – birrificio – enoteca – liquori – vini

corso Vittorio Emanuele 76, 10121, Torino

011544939

Area di consegna: per cap 10121, 10128, 10129

Costi di consegna: consegna gratuita

Enoteca Rossorubino

Alimentari – Drogheria – Enoteca

Via Madama Cristina, 21, 10125, Torino

0116502183

3334054260

info@rossorubino.net

Enoteca San Donato

Bevande – Enoteca

Via San Donato 52/A, 10144, Torino

3482459913

Enoteca Torino

Bevande – Enoteca

Corso Giacomo Matteotti 49/h, 10121, Torino

3477196381

info@enotecatorino.it

Area di consegna: Torino e prima cintura

Costi di consegna: spesa minima: 30€ – consegne gratuita in città, 5€ prima cintura

Enoteca Vinarium

Bevande – Enoteca

Via Madama Cristina 119, 10126, Torino

0116505208

info@ilvinariumenoteca.com

Costi di consegna: In Torino gratuite con un minimo di spesa di €50,00

Feis

Alimentari – Drogheria

Corso Novara 20, 10152, Torino

3357041512

Area di consegna: Torino e prima cintura

Pagamenti accettati: contanti, carta di credito, Satispay, Paypal, bonifico

Costi di consegna: Consegna gratuita

Note: alimenti dietetici per regimi alimentari a basso contenuto di carboidrati

Ferrara Savino

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

0115215030

3398065192

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Franco Frutta E Verdura

Ortofrutta

Via Caboto, 32, 10129, Torino

011593782

Freedhome

Alimentari – Drogheria

Via Milano 2c, 10122, Torino

3281211068

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: gratuita

Fresco Alimentare snc

Ortofrutta

Strada del Drosso 165, 10135, Torino

3337366341

fortu1964@gmail.com

Area di consegna: Torino e provincia

Frutta E Verdura Da Sergio

Ortofrutta

Via San Tommaso 6f, 10122, Torino

0115629247

3385334477

Fruttolandia

Gastronomia – Ortofrutta

strada Settimo 102, 10156, Torino

3458451599

3458451599

Fuori Di Pasta Snc

Pastificio

Via S. Quintino, 4 Bis/F, 10121, Torino

3516026044

3396464044

3516026044

fuoridipasta@gmail.com

Gastronomia Barbero

Alimentari – Drogheria – Gastronomia – Pastificio

Via Fratelli Carle 6, 10128, Torino

0115683474

gastronomiabarbero@gmail.com

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: gratuita

Gastronomia Bistrot

Alimentari – Gastronomia

Via Delle Orfane, 5, 10122, Torino

3888440467

Gastronomia Pastificio Desiderio

Gastronomia – Pastificio

Via Vanchiglia, 30, 10124, Torino

0118171804

rita.clizia@gmail.com

Area di consegna: consegne nel raggio di 5 km

Costi di consegna: prezzo per la consegna 3 euro

Gelateria La Tosca Torino

Gelateria

Via Luigi Cibrario, 50, 10144, Torino

0114379807

Gelateria Maggiolini

Gelateria

Via Colombo 59, 10129, Torino

3406594468

Costi di consegna: gratuita

Gelateria Ottimo Marconi

Gelateria

Corso Guglielmo Marconi, 23/A, 10125, Torino

3475083793

Costi di consegna: consegna gratuito / importo minimo 15 €

Gelateria Pasticceria Maggiolini

Gelateria – Pasticceria

Via Colombo, 59, 10129, Torino

3406594468

Gelateria Pasticceria Messina

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Corso Belgio,34/e, 10153, Torino

0118138083

3476715340

Area di consegna: zona corso Belgio, raggio Km 4

Costi di consegna: gratuita

Gelateria Silvano Gelato D’Altri Tempi

Gelateria

Via Nizza 142, 10126, Torino

0116677262

Area di consegna: zone consegne: Nizza Millefonti / San Salvario / Crocetta Piazza Zara

Gelati Pepino 1884

Gelateria

piazza Carignano 8, 10123, Torino

3755258735

3755258735

delivery@gelatipepino.it

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: consegna gratuita con minimo spesa

Gelati Torino

Gelateria – yogurteria

via Monastir 34, 10127, Torino

0110266450

Area di consegna: raggio 5 Km

Gertosio Caffè Camarca

Caffetteria – Pasticceria

Via Lagrange 34, 10123, Torino

0115621942

gertosio1887@gmail.com

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: Costo Consegna 2 %

Giò E Dany Sas

Formaggi – Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3924558164

3924558164

Area di consegna: Torino e cintura

Graffi 1930 laboratorio artigianale

Caffetteria – Pasticceria – Senza glutine

Via Sandro Botticelli, 151, 10154, Torino

commerciale.roengo@gmail.com

Note: pasticceria senza glutine senza latte e derivati

Il Caffe’ Dell’Orologio Di Tony E Maria

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3386568637

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: minimo spesa 25 euro

Il Carlino Ubriaco

Bevande – Enoteca

Via San Donato 48/A, 10144, Torino

3496703170

Il Frutto Permesso

Alimentari – Ortofrutta

Via Napione 24, 10124, Torino

0118395912

info@fruttopermesso.com

Il Genuino Di Stefano Buoncuore

Alimentari – Drogheria – Ortofrutta

Via Cibrario 63, 10143, Torino

3392330769

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: zone limitrofe al negozio (7km): consegna gratuita sopra i 20 euro – per importo inferiore o zone più distanti piccolo contributo da concordare

Il Gusto Di Emma Tomaselli

Alimentari – Drogheria – Gastronomia

Via Santa Teresa 24e, 10121, Torino

011538038

3457870898

3406862588

Il Punto Di…Vino Di Ferrero Bernardino

Bevande – Enoteca – Vini sfusi

Via Cherubini 15, 10154, Torino

3384418212

dino.ferrero@libero.it

Area di consegna: consegne gratuite in Torino

Costi di consegna: spesa minima € 30

L’angolo della frutta

Ortofrutta

strada San Mauro 74, 10156, Torino

3483607127

L’Alveare che dice di sì –Vanchiglia e Auroara QUBÍ –

Alimentari – Drogheria – Ortofrutta – prodotti locali-km0

Via Parma 75/A, 10152, Torino

3889341677

3889341677

Area di consegna: consegne raggio 3 Km (cap 10124,10152,10153,10132)

L’Arcimboldo Snc

Ortofrutta

Via Sansovino 151, 10151, Torino

3392992272

3389409929

Area di consegna: gratuito nel raggio di 15 Km

La barca dei sapori

prodotti biologici e senza glutine

strada Settimo 86, 10156, Torino

0113740167

Note: prodotti biologici e senza glutine

La Botte Gaia

Bevande – Birrificio – Enoteca

Via San Massimo 2, 10123, Torino

3333971405

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: gratuita

La Bottega Del Grillo

Gastronomia – Pastificio

Via Sebastiano caboto 42/A, 10129, Torino

3926306285

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: consegna gratuita sopra i 20€

La Bottega Praverd

Alimentari – Gastronomia – Macelleria – Ortofrutta

Via Onorato Vigliani 3/H, 10135, Torino

0115862495

info@praverd.com

La Boutique Dei Sapori

Alimentari – Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3668711631

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: Minimo spesa 30 euro

La Boutique Dell’ortofrutta

Ortofrutta

Via San Secondo 9F, 10128, Torino

0112632010

3471242818

La Delisiosa

Panetteria

Via Spalato 88B, 10141, Torino

3518451765

Note: pane, pizza, dolci

La Margherita Frutta/Verdura

Ortofrutta

Corso Brescia Corso 2 D, 10152, Torino

203712832

Area di consegna: raggio km di consegna 1Km da C.so Brescia-Zona Aurora

La Perla Di Torino

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Via Catania 9, 10153, Torino

0112482149

Languorini

Birrificio – Enoteca

Via F.lli Calandra 6/a, 10123, Torino

0113202842

3921674283

3332109517

languorini@gmail.com

Area di consegna: raggio di 3 km. dal locale

Costi di consegna: gratuita

Latteria Bera

Alimentari – Latteria

Via San Tommaso 13a, 10122, Torino

3280166854

Area di consegna: 7 km

Costi di consegna: gratuita al di sopra dei 25 euro

Note: prenotazioni tramite Facebook / Instagram : Latteria Bera / latteriabera

Macelleria Bif

Macelleria – Salumeria

Via Gian Domenico Cassini, 5b, 10129, Torino

0117641108

Macelleria 106

Macelleria – Salumeria

Via Nizza 106/F, 10126, Torino

01119862760

3939403311

Area di consegna: raggio 10 km

Costi di consegna: consegna gratuita entro un raggio di 10 km con ordini superiori a 50€ – costo 5€ su importi minori

Macelleria al cavallino D’oro

Macelleria – Salumeria

Corso Vercelli 148, 10155, Torino

0112052533

Area di consegna: raggio di km 10

Costi di consegna: consegna gratuita per ordini superiori a 30€

Note: volendo servizio pane dalla panetteria il forno di Santoro

Macelleria Barberis

Macelleria – Salumeria

Corso Sebastopoli 147, 10137, Torino

0113241151

Area di consegna: Consegna in Santa Rita, Crocetta e zone limitrofe

Macelleria Beltrami

Macelleria – Salumeria

Corso De Gasperi, 5, 10129, Torino

0115807019

Macelleria Bif

Macelleria – Salumeria

Via Cassini 5/B, 10129, Torino

0117641108

Macelleria Biolatto

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

0115215215

3515048498

Area di consegna: Torino e cintura

Macelleria Bonaventura Rosa

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3392526838

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: minimo spesa 30 euro

Macelleria Brezzo

Macelleria – Salumeria

Corso Duca Degli Abruzzi 68, 10129, Torino

011596004

Macelleria Coman snc

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3497693184

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: Consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Macelleria Corrado Carni

Macelleria – Salumeria

Corso Rosselli, 90, 10129, Torino

3311170466

Macelleria da Caterina e Angelo

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3397440352

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Macelleria Da Prenio E Antonio

Macelleria – Salumeria

Corso Sebastopoli 161, 10137, Torino

3490504575

antonio.chetta@virgilio.it

Macelleria Da Saverio

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

0115214997

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: Minimo spesa 30 euro

Macelleria Dell’Angolo Da Donato E Giusy

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3667431986

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: minimo spesa 30 euro

Macelleria Diego Di Costamagna

Gastronomia – Macelleria – Salumeria

Via Pietro Francesco Guala 119, 10135, Torino

0113177733

3203462845

macelleriadiego@alice.it

Area di consegna: entro 10 km

Macelleria Enrico E Viviana

Macelleria – Salumeria

Via Valgioie 1, 10146, Torino

011752814

3405893148

Area di consegna: zone limitrofe

Costi di consegna: ordine minimo € 30,00 – costo di consegna € 2.50

Macelleria Equina Musso

Macelleria – Salumeria

Corso Francia 305A, 10141, Torino

3387031078

Area di consegna: Torino e comuni limitrofi

Costi di consegna: gratuite in Torino e comuni limitrofi

Macelleria Feo Sandro

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 26, 10152, Torino

3356175062

0114361055

Area di consegna: Entro 5km

Costi di consegna: consegna gratuita, minimo spesa 50 euro

Macelleria Ferragut

Macelleria – Salumeria

Via San Donato 50, 10144, Torino

011487015

Macelleria Franco e Silvio

Macelleria – Salumeria

strada San Mauro 10, 10156, Torino

0112735489

Macelleria Gaby E Cornel

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3896141079

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Macelleria Giampaolo Cru

Macelleria – Salumeria

Via Luigi Cibrario 61, 10143, Torino

011751968

Costi di consegna: gratuito over 60

Macelleria Grecu Daniele

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3281536953

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Macelleria Istoc

Alimentari – Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3404220366

3429668690

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: minimo spesa 30 euro

Macelleria Longo

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3292272540

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Macelleria Marchetti Fulvio

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 26, 10122, Torino

0114360630

3383804525

Macelleria Maschio Giovanni

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

0115215062

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: minimo spesa 30 euro

Macelleria Micky & Lory di Bonito Michele

Macelleria – Salumeria

Via Breglio 21/b, 10147, Torino

01119665731

3463972037

Area di consegna: raggio 1,5 km

Costi di consegna: gratuita, minimo ordine 25.00 euro

Macelleria Primavera

Macelleria – Salumeria

Via Rieti 20, 10142, Torino

0114032888

Macelleria Russo Antonio

Alimentari – Gastronomia – Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

0115215185

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: minimo spesa 30 euro

Macelleria Samuele

Macelleria – Salumeria

Via Venaria 71, 10148, Torino

0112264766

Area di consegna: zona Madonna di Campagna

Costi di consegna: costo € 3,00 / importo minimo €50,00

Note: No consegne venerdì e sabato – chiuso lunedì e giovedì pomeriggio

Macelleria San Donato

Macelleria – Salumeria

Via S. Donato, 55b, 10144, Torino

3382389609

Macelleria Sapori D’Autore

Macelleria – Salumeria

Corso De Gasperi, 28, 10129, Torino

011595423

Macelleria Sarda Da Mario E Clara

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

0115215515

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: minimo spesa 30 euro

Macelleria Scaramuzzo Antonio

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3452333443

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Macelleria Sicily Guida Vincenzo

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3294289898

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: minimo spesa 30 euro

Macelleria Testa Dal 1916

Macelleria – Salumeria

Via Frejus 101, 10139, Torino

0114470058

paolo.t@mail.com

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: costo consegna € 3,00 / ordini minimi pari a € 50,00

Macelleria Trentacoste

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3382451720

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: minimo spesa 30 euro

Magno Sas

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3898282858

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Maison Corsini

Alimentari – Drogheria – Gelateria

Via Cavour 5, 10123, Torino

3391804528

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: gratuita

Note: gelateria cioccolateria artiganale

Marcella & Vito – Mercato Corso Brunelleschi

Alimentari – Drogheria – Macelleria – Pescheria – Salumeria

Corso Brunelleschi, 10141, Torino

3470888961

Mastro Gelataio

Gelateria – gelateria artigianale

Corso Orbassano 203 B, 10135, Torino

3201893393

3201893393

Area di consegna: raggio Km 2

Costi di consegna: gratuita

Mok@Net

Caffè – Capsule – Cialde

Corso Regina Margherita 145, 10122, Torino

3664754471

Costi di consegna: gratuita a Torino

Note: https://www.facebook.com/mokanet.store

Mok@Net

Caffè – Capsule – Cialde

Via Venaria 7, 10148, Torino

3664754471

Costi di consegna: gratuita a Torino

Note: https://www.facebook.com/mokanet.store

Monteccone Cioccolato

Caffetteria – cioccolateria artigianale – Pasticceria

Via Cesana 56, 10139, Torino

3477441035

3477441035

info@montecconecioccolato.it

Costi di consegna: gratuita in Torino

My Italian Lunch

Alimentari – Drogheria

Corso Francia 263, 10139, Torino

3388275355

Area di consegna: Torino e prima cintura

Costi di consegna: consegna gratuita oltre € 50 – spese inferiori costo € 5

Note: Cibi, bevande e prodotti a lunga conservazione, made in italy

Negozio Leggero

Alimentari – Cosmesi – Igiene – Pulizia

Via San Tommaso 5, 10122, Torino

0117604153

santommaso@negozioleggero.it

Note: prodotti alimentari, per la cura della persona e della casa alla spina

Negozio Leggero

Alimentari – Cosmesi – Igiene – Pulizia

Vanchiglia Via Napione, 37/E, 10124, Torino

0117630336

napione@negozioleggero.it

Note: prodotti alimentari, per la cura della persona e della casa alla spina

Negozio Leggero

Alimentari – Cosmesi – Igiene – Pulizia

Via Ormea 23, 10125, Torino

0115822831

ormea@negozioleggero.it

Note: prodotti alimentari, per la cura della persona e della casa alla spina

Negozio Leggero

Alimentari – Cosmesi – Igiene – Pulizia

Via Cibrario, 47, 10143, Torino

0114273569

cibrario@negozioleggero.it

Note: prodotti alimentari, per la cura della persona e della casa alla spina

Noberasco 1908

Alimentari – Drogheria

Via Antonio Gramsci 12, 10123, Torino

0115829356

Costi di consegna: gratuita

Note: ordine online scontato del 10% con il codice IORESTOACASA

Oinos Vini

Bevande – Enoteca

Via San Pio V, 40/F, 10125, Torino

0116508150

info@oinosvini.it

Olsen Torteria

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Via Sant’Agostino 4/Bis, 10122, Torino

3338144933

3923855801

ant.penna@libero.it

Ortobello

Ortofrutta

Corso De Gasperi, 51, 10129, Torino

011597108

Ottimo! buono non basta

Gelateria

Corso Stati Uniti 6, 10128, Torino

3487889889

3406414542

3487889889

3406414542

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: gratuita

Panetteria Bin Bun Pan

Panetteria

strada San Mauro 33, 10156, Torino

01119905717

Panetteria I Sapori Del Grano

Alimentari – Macelleria – Ortofrutta – Panetteria

Via Barletta 84/a, 10136, Torino

3275614381

3474040807

isaporidelgranopanetteria@gmail.com

Area di consegna: 1 km

Costi di consegna: gratuita

Panetteria Pasticceria Di Cosmo

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Corso Palermo 59, 10152, Torino

3472370172

3472370172

Costi di consegna: consegne gratuite nel raggio di km 10

Panificio Prudente

Panetteria

Via Piave, 9, 10122, Torino

0115213313

3881998073

Panificio Voglia Di Pane -Spoto Bakery

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Via Chiesa della Salute 23, 10147, Torino

0115708415

Pasta E Company Crivellari

Pastificio

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3331414242

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: consegna gratuita, minimo spesa 30 euro

Pasticceria Balzo

Caffetteria – Pasticceria

Via S. Donato, 86, 10144, Torino

3755423544

3755423544

Costi di consegna: gratuita

Pasticceria Bizzi

Pasticceria

Via Giuseppe Baretti 27/Bis, 10125, Torino

3200455335

Costi di consegna: gratuita nel raggio di 10 km

Pasticceria del Borgo

Caffetteria – Pasticceria

Via Vanchiglia 12, 10124, Torino

011885628

3477507179

pasticc.del.borgo@gmail.com

Area di consegna: Torino centro e Vanchiglia

Costi di consegna: gratuite

Pasticceria Gelateria Bucaneve

Pasticceria

Via Nicola Fabrizi 53, 10143, Torino

3312745398

Area di consegna: entro 30 km

Pasticceria Guardia

Caffetteria – Pasticceria

Via S.Francesco d’Assisi 17, 10122, Torino

3343351901

3343351901

csguardia@gmail.com

Costi di consegna: gratuita

Pasticceria Mazza

Pasticceria

Via Bologna19, 10152, Torino

011851375

3477259920

giuseppe.mazza7@gmail.com

Pasticceria Sacco

Caffetteria – Pasticceria

Corso A De Gasperi 9, 10129, Torino

3334929409

Costi di consegna: consegna gratuita

Pasticceria Sida

Caffetteria – Pasticceria

corso Regina Margherita 157, 10122, Torino

3929332310

3929332310

pasticceria.sida1926@gmail.com

Pasticceria-gelateria Torino di Giugliano Aldo e Marino Serena s.n.c.

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Via Tripoli,15/c, 10136, Torino

011360812

3388399181

Pasticciotto Sas

Pasticceria

Via Bologna, 23, 10152, Torino

0114277209

3914233154

3914233154

info@pasticciotto.click

Pastificio Artigianale Bertoli

Gastronomia – Pastificio

Via Madama Cristina 10/C, 10125, Torino

0116505249

3477537805

3334077975

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: gratuita

Pastificio Baltuzzi

Gastronomia – Pastificio

Via F.lli Carle 40, 10129, Torino

3336606752

Area di consegna: Torino

Pastificio Bolognese Muzzarelli A Torino Dal 1949

Gastronomia – Pastificio

Via San Secondo 69, 10128, Torino

011591360

Pagamenti accettati: contanti, Satispay

Costi di consegna: gratuita

Pastificio Federico

Pastificio

Corso Francia 301/F, 10141, Torino

0112495290

Costi di consegna: gratuita Parella, Pozzo Strada, Cenisia, Crocetta, Grugliasco e Collegno

Pastificio Federico

Gastronomia – Pastificio

Corso Francia 301/F, 10138, Torino

0112495290

Area di consegna: Torino in Parella Pozzo Strada, Cenisia, Crocetta – Grugliasco e Collegno

Costi di consegna: gratuita

Pastificio Giustetto

Gastronomia – Pastificio

Via Santa Teresa 19, 10121, Torino

01154335

info@enotecarabezzana.it

Area di consegna: Torino sud

Costi di consegna: consegna gratuita con ordine minimo 18 euro

Pastificio Giustetto E Enoteca Rabezzana

Enoteca – Pastificio

Via Santa Teresa 19, 10121, Torino

011543353

3358110030

info@enotecarabezzana.it

Costi di consegna: gratis su Torino per ordini sopra i 20 euro – fuori Torino con costo da concordare

Pastificio Reale

Pastificio

Corso Moncalieri, 29, 10131, Torino

0116604098

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: consegne gratuite – mimino d’ordine € 15

Pastificio Reale

Pastificio

Corso Unione Sovietica 509, 10135, Torino

3477036484

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: consegne gratuite con minimo d’ordine € 15

Pastificio Virgilio

Gastronomia – Pasta Senza Glutine – Pasticceria – Pastificio

Via Mazzini 38, 10123, Torino

3898476921

011890363

visita il sito web

Area di consegna: Torino e prima cintura

Costi di consegna: Consegna gratuita

Note: pasta fresca ripiena e non ripiena, pasta senza glutine, gastronomia e dolci

Pastificio Virgilio

Gastronomia – Pasta Senza Glutine – Pasticceria – Pastificio

Corso Casale 384, 10132, Torino

3898476921

0118903633

Area di consegna: Torino e prima cintura

Costi di consegna: consegna gratuita

Note: pasta fresca ripiena e non ripiena, pasta senza glutine, gastronomia e dolci

Pastificio Virgilio

Gastronomia – Pasta Senza Glutine – Pasticceria – Pastificio

Corso Brescia 13, 10152, Torino

3898476921

0118903633

Area di consegna: Torino e prima cintura

Costi di consegna: Consegna gratuita

Note: Pasta fresca ripiena e non ripiena, pasta senza glutine, gastronomia e dolci

Pastificio Virgilio

Gastronomia – Pasta Senza Glutine – Pasticceria – Pastificio

Giardino Luigi Martini, 10138, Torino

3898476921

0118903633

Area di consegna: Torino e prima cintura

Costi di consegna: Consegna gratuita

Note: pasta fresca ripiena e non ripiena, pasta senza glutine, gastronomia e dolci

Perino Vesco Fornai In Torino

dolci – Panetteria – Pasticceria – pizze – prodotti da forno

Via Cavour, 10, 10123, Torino

0110686056

3315984422

3315984422

info@perinovesco.it

Pescheria Gallina

Pescheria

Piazza della Repubblica 14/B, 10152, Torino

0115213424

info@pescheriagallina.com

Area di consegna: Torino

Peter’s Tea House Torino

Bevande – Infusi di Frutta – Tè – Tisane

Via Giuseppe Mazzini, 7/G, 10123, Torino

0115614192

3519570878

torino@peters-teahouse.it

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: consegna gratuita con minimo di spesa € 10

Piccole Emozioni

Caffè – Capsule – Cialde

Via Castagnevizza 13, 10136, Torino

0117807668

3385303907

ordini@piccoleemozioni.com

Area di consegna: Torino e Provincia

Pagamenti accettati: contanti, carta di credito, bancomat

Costi di consegna: gratuita

Piccole Emozioni

Caffè – Capsule – Cialde

Via San secondo 13, 10128, Torino

0117807668

3385303907

ordini@piccoleemozioni.com

Area di consegna: Torino e Provincia

Pagamenti accettati: contanti, carta di credito, bancomat

Costi di consegna: gratuite

Pinzimonio

Ortofrutta

Corso De Gasperi, 45, 10129, Torino

3516718671

Pizza e Fichi

Panetteria – pizza – prodotti da forno

Via Saliceto 4/E, 10137, Torino

3280841217

3280841217

Area di consegna: area consegna Km 4

Costi di consegna: gratuita fino al 3 aprile (prolungabile)

Premiata Drogheria

Alimentari – Drogheria – Enoteca

Corso Raffaello 19 bis/D, 10125, Torino

3398309691

Pret a Cafè

Caffè – Capsule – Cialde

via Boston 137b, 10137, Torino

3495630284

3495630284

Area di consegna: raggio km 1,5

Costi di consegna: gratuita

Rapetti Marco

Alimentari – Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3386732131

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: minimo spesa 30 euro

Retrò Bottega

Bevande – Birrificio – Enoteca

Via san Massimo 42, 10123, Torino

3474407811

retrobottegavini@gmail.com

Area di consegna: Torino

Pagamenti accettati: contanti, satispay, bonifico

Costi di consegna: gratuita

Rossorubino

Bevande – Enoteca

Via Madama Cristina 21, 10125, Torino

3470088492

info@rossorubino.net

Salumeria Gastronomia Ramello

Gastronomia – Girarrosto – Salumeria

Via Nizza, 358, 10127, Torino

0116635310

3397032149

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: consegne gratuite nel raggio di 5km – consegne gratuite, ma con minimo di 30€ di spesa nelle altre zone di Torino

Salumeria Marinella e Federico

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 26, 10122, Torino

3318123568

3463972080

Salumeria Torrione S.A.S.

Alimentari – Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 30, 10152, Torino

3319320271

Area di consegna: Torino e cintura

Costi di consegna: Minimo spesa 30 euro

Sapori D’Autore Di Palladino Maurizio

Gastronomia – Macelleria – Salumeria

Corso De Gasperi 28/A, 10129, Torino

011595423

saporidautore@alice.it

Pagamenti accettati: contanti

Note: consegna a domicilio gratuita per gli over 65

Squisì

pizzeria d’asporto

Via Barletta125/b, 10136, Torino

0117609637

Costi di consegna: zona Santa Rita

Storica Macelleria Torinese

Macelleria – Salumeria

Piazza della Repubblica 26, 10122, Torino

3498688750

Stuzzivino

Bevande – Enoteca – Vini sfusi

Piazza Risorgimento 2c, 10143, Torino

3661837513

stuzzivino@gmail.com

Tesio Pastificio E Gastronomia

Gastronomia – Pastificio

Corso De Gasperi, 3, 10129, Torino

011593254

The Tea – Infusioni

Alimentari – Drogheria

Via Corte d’Appello 2, 10122, Torino

0114364973

Toma e Tomaia

Panini

Via Giordano Bruno 65, 10134, Torino

3932120039

3932120039

Area di consegna: zona Torino sud max 4 Km

Costi di consegna: gratuita

Torrefazione Della Crocetta

Caffetteria – Drogheria – Enoteca – Pasticceria

Corso De Gasperi, 3/D, 10129, Torino

3334002460

3292545270

Tramezzino.it

bar

via Fratelli Calandra 18/20, 10123, Torino

011884935

torino@tramezzino.it

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: costo consegna € 3,00 in centro e € 5,00 in Torino

Tripel B Srl

Bevande – Birrificio – Enoteca

Via Valprato 68, 10155, Torino

3738891831

info@tripelb.com

visita il sito web

Area di consegna: Italia

Costi di consegna: 3€ per Torino- 5€ fuori Torino – 10% di sconto su tutti ordini fino a 3 aprile

Va. Be Cake Design Snc

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Via Baltimora 129/f, 10137, Torino

3388513218

infovabecakedesign@yahoo.it

Area di consegna: raggio di consegna 10km

Costi di consegna: consegna gratuita

Vino E Altro

Bevande – Birrificio – Enoteca

Via Emanuele Luserna Di Rorà, 17/C, 10139, Torino

0115794569

info@vinoealtro.it

Zabbara | Eccellenze Siciliane

Alimentari – Drogheria

Via Saluzzo 49/d, 10125, Torino

0116509240

info@zabbara.it

Zero Glutine Life

Alimentari – Alimenti Senza Glutine – Drogheria – Guten Free

Corso Vercelli 140, 10155, Torino

0112680908

Costi di consegna: Gratuita con minimo spesa 15€

Ziccat

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Corso Svizzera 49, 10143, Torino

011752880

info@ziccat.it