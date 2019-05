I No Tav: “Resistenza contro l’avanzata di Salvini”

Il movimento contro la realizzazione della Torino-Lione: "Le elezioni non ci hanno mai spaventato in tutti questi anni e nemmeno questa volta"

Dopo il trionfo della Lega alle Europee, i No Tav si fanno sentire: “Le elezioni non ci hanno mai spaventato in tutti questi anni e nemmeno questa volta”. “Le Europee sono un voto legato alla realizzazione o meno del Tav Torino Lione? Assolutamente no! – scrivono sul sito del movimento -. Le elezioni amministrative invece sono una cartina di tornasole della vita politica in Valle, contaminata dal movimento senza dubbio. E qui i dati sono ben diversi visto che le amministrazioni notav si sono praticamente riconfermate, con l’aggiunta di una vittoria significativa a Bussoleno e Giaglione e la perdita, purtroppo, invece di Susa”.

“Negli scorsi mesi abbiamo sorriso parecchio nel leggere chi accusava il movimento notav di essere diventato filogovernativo. Noi che di governi ne abbiamo visti passare tanti eravamo certi che i nodi sarebbero tutti venuti al pettine. A giudicare dalla dichiarazioni post voto, il Tav si annuncia già da ora come il principale terreno di scontro e di resistenza, anche contro l’avanzata di Salvini”.