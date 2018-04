I nomadi rioccupano i parcheggi. E le barriere restano un miraggio

VIA MONTEVERDI Dodici camper hanno preso possesso dei piazzali davanti alle ex Poste

Roulotte e Bmw nuove di zecca accanto a decine di camper, parcheggiati praticamente ovunque. Un curioso accoppiamento presente tutti i giorni in via Monteverdi, tra Barriera di Milano e il Regio Parco. Proprietari dei veicoli sono quei camminanti che da anni occupano abusivamente l’area davanti ai vecchi uffici postali abbandonati.

I nomadi, nel recente passato, sono stati oggetto delle attenzioni dei residenti di via Monterosa, arrivati a sottoscrivere una raccolta firme per chiedere lo sgombero. Pochi, tuttavia, sono i risultati ottenuti dalle forze dell’ordine. Gli zingari, anche questa volta, sono tornati puntualmente sul luogo del delitto, sfoggiando lussuosi macchinoni e dimostrando una certa antipatia verso le macchine fotografiche e i curiosi. E occupando, ora, anche i parcheggi davanti ai campi del Regaldi.

«Sono ovunque – racconta il residente, autore della segnalazione – e noi non sappiamo più a che santo appellarci. Ci saranno dodici camper, sostano per giorni e poi se ne vanno». «È vergognoso che ai nomadi sia permesso di continuare a sostare nei parcheggi di via Monteverdi – rincara Enrico Scagliotti, consigliere della Lega Nord alla Sei -. Le leggi ci sono ma non vengono fatte rispettare. E chi deve sopportare delinquenza e totale anarchia sono ancora una volta i residenti di un quartiere, Barriera di Milano, che ormai assomiglia sempre di più ad una polveriera».

Delle barriere promesse dal Comune di Torino ancora nessuna traccia. «La questione rom – protestano anche da Forza Nuova – è ormai sfuggita di mano a questa amministrazione che, oltre ai proclami fatti in campagna elettorale, non ha fatto nulla per risolvere il problema. Se continuerà così scenderemo di nuovo in strada».