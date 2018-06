«I nostri primi 150 chilometri lungo il fiume Po tra riso liofilizzato e notte in tenda sul pontile»

Hanno già percorso centocinquanta chilometri i due canoisti che sono partiti da Casale per raggiungere Venezia con una canoa targata CronacaQui. Un viaggio, il loro alla scoperta di un territorio poco battuto dal turismo ma tra i più affascinati del Paese. E nel silenzio e nella natura che i due, Ivan Mascagni, 58 anni, giornalista documentarista e Valter Zanino, 63 anni, neo pensionato pagaieranno per chilometri in territori selvaggi.

A farla da padrona in questo “cammino di Santiago” tutto italiano è e il contatto con la natura: «Oggi è solo il secondo giorno – hanno raccontato Ivan e Valter – e ci stiamo già abituando a questo viaggio in solitaria dove l’uomo sembra non esistere». Per loro quella di lunedì è stata la prima notte trascorsa in tenda su un pontile comunale nei pressi di Valenza: «Ieri sera eravamo molto stanchi – hanno continuato – giusto il tempo di montare la tenda, cucinare un risotto liofilizzato e ci siamo subito addormentati».

Un risveglio fuori dal comune quello di ieri mattina quando vicino a loro è arrivato il gestore del pontile che lavora su quel tratto del fiume da oltre trent’anni: «Ci ha svegliati il signor Claudio – hanno detto – gentilissimo, un uomo del fiume che entusiasta della nostra impresa si è reso disponibile per qualsiasi nostra necessità». Per ora nonostante il mal tempo generale che si sta abbattendo sul Nord Italia e l’importante piena del Po i due uomini non hanno avuto grosse difficoltà: «Bisogna fare solo attenzione a non avvicinarsi troppo sotto costa – ha detto Ivan Mascagni – perché potrebbe venir via un albero o staccarsi mentre siamo vicini, quindi per scrupolo re stiamo al centro del fiume». La seconda notte è passata nei pressi di Portalbera e per oggi dovrebbero arrivare in Emilia Romagna: per Venezia ci sono ancora molti chilometri da percorrere e l’arrivo è previsto tra una quindicina di giorni.