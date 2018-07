I paletti del Coni per i Giochi. Malagò: «Unire le tre città…»

L’Italia è ufficialmente candidata a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. È la prima volta che un Paese avanza una candidatura senza avere scelto ancora la città. Tra Cortina, Milano e Torino a stabilire chi correrà sarà la valutazione di una commissione istituita ieri dalla giunta del Coni, coordinata dal segretario generale Carlo Mornati, della quale fanno parte i due vicepresidenti del Coni Chimenti e Sensini e anche atleti, membri Cio e presidenti degli sport invernali e del ghiaccio: la pattinatrice su ghiaccio Valentina Marchei e Jacopo Luchini per gli atleti paralimpici, Franco Carraro, Mario Pescante, Ivo Ferriani, Manuela Di Centa e Ottavio Cinquanta.

Dovranno essere seguite le linee guida indicate dal Governo, in cui si parla di sostenibilità economica e ambientale, nonché legacy e soprattutto «acquisizione della delibera piena e incondizionata del Consiglio comunale delle città» e «del supporto politico da parte delle Regioni e/o Province autonome coinvolte». Sono due punti fondamentali, per il Coni, proprio per evitare retromarce e figuracce come quella di Roma 2024, non solo dei Comuni ma anche dello stesso governo. Tanto che il numero uno del Coni si augura che «dal momento in cui la commissione completerà la valutazione, si impegnino (il governo, ndr) ufficialmente a rispettare le decisioni del consiglio del Coni».

Per questo motivo il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino ha sottolineato che «alla luce delle decisioni del Coni, che stabiliscono i requisiti per la presentazione delle candidature per i Giochi 2026, requisiti che dovranno essere valutati e approfonditi, diventa oltremodo urgente l’incontro, da me chiesto già alcuni giorni fa, fra il Coni e i territori che hanno proposto i dossier di candidatura».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI