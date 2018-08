I paletti killer non si toccano. «Da tre anni solo promesse»

La prima protesta risale al 2011. Un questionario dell’associazione Muovi Equilibri condotto tra i cittadini che frequentano abitualmente corso Francia: residenti, commercianti, passanti. Un test tra i quartieri Cit Turin e San Donato sui temi di sicurezza e percorribilità del controviale maledetto dove tre anni fa ha perso la vita il consigliere della circoscrizione Tre, Mattia Maggiora. E ancor prima di quell’episodio (già sei anni fa) erano fioccate le prime polemiche con una media voti vicina al 5. In tanti avevano chiesto di sistemare i paletti tra la corsia delle auto e quella ciclabile. E non tra le bici e i pedoni, come chiunque può vedere ora transitando su corso Francia. Quel dramma, però, continua a essere presente. In tanti continuano a puntare il dito su quei paletti che riempiono il corso, considerati un’insidia pericolosissima. «Troppi sono stati gli incidenti, alcuni fatali – spiega Luigi Furgiuele del Movimento Nazionale per la Sovranità -. Siamo favorevoli a una soluzione che vada verso la rimozione dei paletti. Solleciteremo di nuovo l’amministrazione comunale, al momento nulla è stato fatto». Un caso che l’amministrazione comunale ha già avuto modo di seguire nel corso degli ultimi anni. L’assessore alla Viabilità di Palazzo Civico, Maria Lapietra, aveva spiegato in Comune, rispondendo a un’interpellanza del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, come «levare i paletti non avrebbe garantito più sicurezza». Aggiungendo anche la necessitò di trovare 60mila euro per far partire i lavori. Ma tutto, almeno per il momento, è rimasto esattamente come in quella maledetta notte di giugno del 2015. Con i dissuasori killer sempre presenti tra il marciapiede e la pista ciclabile. E commercianti e residenti a protestare attraverso raccolte firme ed esposti. Fino ad oggi senza una risposta.