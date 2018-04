I parchi nelle mani dei vandali e l’assessore va dai carabinieri

Parchi e aree verdi sono sempre più in mano ai teppisti. Una situazione ormai insostenibile, tanto che a Rivoli l’assessore Massimo Fimiani, che ha in capo le deleghe al Decoro, l’altro giorno si è recato alla compagnia dei carabinieri di Rivoli per sporgere una denuncia contro ignoti, in particolar modo dopo i danni al parco Turati.

«Questo è il salotto di Rivoli – spiega Fimiani – e non può essere trattato così. Siamo molto attenti, per non dire maniacali. E ad ogni minimo atto vandalico siamo sempre pronti a ripararlo, a rimettere a posto quello che per noi è un gioiello. Ma qui si continua a spendere e loro, i teppisti, a vandalizzare».

Questa volta hanno spaccato i cestini, appena messi da Palazzo Civico. E la città chiede vigilanza e telecamere: «Le forze dell’ordine passano con regolarità. Le telecamere verranno installate quanto prima». Ma intanto i bagni sono distrutti, un cancello è stato sradicato e i giochi per i bambini non sono più fruibili perché quasi completamente devastati.

Problemi analoghi a Nichelino dove il Comune ha deciso di adottare un nuovo codice di comportamento e di aprire un bando per la ricerca di volontari che vogliano far parte del Gruppo di tutela ambientale. Tutto dopo quanto avvenuto al parco Boschetto nel giorno di Pasquetta, quando i merenderos avevano grigliato e bivaccato per tutto il giorno lasciando poi l’area verde stracolma di rifiuti e sporcizia.

Le nuove norme vanno dall’obbligo di portare i cani al guinzaglio, alla raccolta delle deiezioni, dal divieto di accendere fuochi liberi a quello di raccogliere legna, fiori e piante. Al parco non si potrà accedere con veicoli a motore e anche la musica dovrà essere ascoltata a volumi accettabili.