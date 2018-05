I racconti lungo la frontiera sanno di sangue e di sabbia

Lo scorso anno il Salone aveva per tema l’andare oltre i confini, quest’anno il manifesto, come una grande vetrata affacciata sul paesaggio e il futuro, pare confermare questa idea. Ma il Salone stesso è terra di confine. In quello spazio che, lasciate da parte le ultime novità o i grandi incontri, ti porta negli stand degli editori che esibiscono il loro catalogo, con quei titoli che in realtà, anche se usciti da qualche anno, possono essere riscoperti con la complicità fondamentale di un libraio. “Tutto inizia e finisce al Kentucky Club” (Sellerio, 16 euro) di Benjamin Alire Sáenz è uno di questi libri. Il club del titolo è un locale che si trova in Messico, a Ciudad Juarez. Un locale che ha le sue origini ai tempi del proibizionismo negli Stati Uniti e oggi è una delle tappe del divertimento lungo quella sorta di “strand” della cittadina messicana, anche per i turisti. Ma Ciudad Juarez è forse la città più pericolosa del mondo, zone di guerra escluse, con le sue centinaia di omicidi, con le migliaia di donne assassinate, scomparse, sepolte nel deserto. Al di là del ponte, però, c’è El Paso, Stati Uniti. La vita e la morte. La scelta. I racconti di Benjamin Alire Sáenz raccontano questo vivere al confine, con personaggi che stanno proprio al limite di una esistenza o dell’altra. Come i due protagonisti della prima storia, l’uno che vive a El Paso, fa lo scrittore, l’altro a Juarez, ed è autista dell’ambasciata. Si conoscono, si scoprono, si innamorano, diventano «ciascuno il libro dell’altro» da leggere. Lungo quel ponte tagliato dalla frontiera c’è la tragedia, la ricerca di una risposta, c’è il dolore. Di confine è anche Maximiliano, figlio di una prostituta messicana che poi lo porta a El Paso, dal padre di origine irlandese e spacciatore di droga, Eddie. Una figura che resta impressa, ancor più sospesa tra due culture, tra l’essere criminale e il divenire padre di Maximiliano, da indirizzare a un futuro diverso. E poi il ragazzo aggredito nel deserto, sfregiato, umiliato, che porta sulle pelle le parole dell’odio e cerca dentro sé il senso di quello che un tempo credeva di conoscere, ricerca una nuova traduzione delle parole ma anche di sé. Racconti struggenti, che confermano come per padroneggiare la “forma breve” serva più maestria che per il romanzo.