I residenti fanno i detective con le foto della malasosta

Aspettando le telecamere e la riqualificazione promessa dall’amministrazione comunale, in via Di Nanni pedonale e dintorni tiene sempre banco il problema della malasosta.

Una storia che dura da dodici anni, da quando è stata realizzata l’area che si trova tra piazza Sabotino e la chiesa di San Bernardino.

«Abbiamo fotografato numerosi incivili» raccontano i residenti del quartiere San Paolo. «Ora vogliamo che i vigili mettano un freno a questa situazione che sta diventando preoccupante» continuano nella protesta.

Tre aree pedonali per combattere la malasosta, oltre a nuovi arredi urbani che riqualificheranno la via. Questa è l’idea per il tratto pedonale di via Di Nanni, promossa dal Comune e dall’associazione popolare che ha vinto il bando Co-City.

Per scoraggiare il transito eccessivo delle auto e la sosta vie- tata dopo il mercato, i tecnici della Viabilità hanno previ- sto di realizzare tre aree pedonali, ognuna di diversa grandezza. «Il problema sipalesa negli orari serali. Ma non solo».

Appena gli ambulanti levano le tende, l’area viene invasa poco alla volta da automobilisti irresponsabili che la attraversano a tutta velocità, rischiando di investire qualcuno.

A nulla sono valse, fino ad ora, le proteste dei residenti e della stessa circoscrizione Tre, che le ha provate davvero tutte pur di eliminare i crescenti disagi. Dalle strisce per delimitare l’area alle fioriere posiziona- te proprio nei punti strategici.

Eppure a guardare dalle foto scattate nei mesi di febbraio e marzo il problema sembra contagiare anche la zona giorno.