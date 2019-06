I risultati dell’autopsia: morti annegati i due giovani delle Bahamas “caduti” nel Po

Bisognerà attendere qualche giorno per capire se Ramsey e Blair avessero bevuto alcol o assunto droghe prima di finire in acqua. Intanto la questura smentisce l'arrivo di un "superpoliziotto"

Sarebbero morti annegati, così come era già emerso da una prima analisi del medico legale, i due giovani delle Bahamas i cui corpi sono stati ripescati, nei giorni scorsi, privi di vita, nelle acque del Po, a Torino. E’ quanto trapelato dai risultati dell’esame autoptico effettuato questa mattina.

IN ATTESA DEGLI ESAMI TOSSICOLOGICI

Bisognerà ora attendere qualche giorno per conoscere i risultati completi degli esami tossicologici e per capire, di conseguenza, se i ragazzi avessero assunto sostanze stupefacenti o alcol prima di finire (sono caduti accidentalmente o sono stati spinti?) in acqua.

IL GIALLO DI RAMSEY E BLAIR

La vicenda legata alla scomparsa di Keiorn Alrae Ramsey, 29 anni e John Blair Rashad Randy, 28, è ancora avvolta nel mistero. Ramsey, collaboratore di un ministero delle Bahamas, è stato il primo ad essere ritrovato: è accaduto martedì scorso quando il suo corpo è stato notato riverso nelle acque del Po, all’altezza del ponte Isabella.

MACABRO RITROVAMENTO

Il giorno dopo, nello stesso fiume, questa volta all’altezza di Lungopo Antonelli, a un tiro di schioppo da piazza Chiaves, è stato trovato anche il cadavere del suo amico e connazionale Blair, studente alla Saint Mary’s University di Londra, ma residente in Canada.

PRESENTATA DENUNCIA DI SCOMPARSA

Per entrambi era stata presentata denuncia di scomparsa, fino a quando i loro corpi non sono riaffiorati dalle acque. A notare il cadavere del 28enne è stato un passante che, notato il corpo in acqua, ha allertato le autorità.

IL MISTERO DEL TERZO UOMO

Ramsey e Blair, amici fin dai tempi del college, vivevano lontani e il viaggio in Italia era stata, per loro, l’occasione per una rimpatriata. Per la verità avrebbero dovuto essere in tre a Torino, con una prenotazione per quattro notti (dal 28 al 31 maggio) in un bed & breakfast in via La Loggia 2 nei pressi del Lingotto effettuata a nome di Redmond Fraser, nato a Nassau nelle Bahamas, scienziato alla Saint John’s University e amico di Alrae Ramsey e John Blair. E’ risultata sua, infatti, la carta di credito con la quale dagli Stati Uniti è stato saldato il conto del soggiorno.

CHE FINE HANNO FATTO LE VALIGIE?

Stranamente però, dopo aver prenotato e pagato la stanza, Fraser avrebbe cambiato programma non presentandosi in albergo. Perché? A complicare il giallo le valigie dei due amici che ancora non sono state ritrovate. E la madre di uno dei due che non crede affatto all’ipotesi dell’incidente.

NESSUN “SUPER AGENTE” IN ARRIVO DALLE BAHAMAS

Nel frattempo, sul fronte delle indagini, è la squadra mobile di Torino, coordinata dai pm Enzo Bucarelli e Giulia Rizzo, ad indagare. Ci ha tenuto a precisarlo la stessa questura del capoluogo piemontese, dopo che, nelle scorse ore, si era diffusa l’indiscrezione relativa all’imminente arrivo in Italia di un “superpoliziotto” delle Bahamas inviato sul posto proprio per affiancare l’attività degli investigatori. “Tale notizia – ha precisato la questura – è destituita di ogni fondamento”. Allo stato dei fatti, non viene comunque esclusa alcuna ipotesi di reato.