I sindaci della Valsusa bocciano il decreto sicurezza: “Rispetteremo la legge ma siamo contrari”

“Come sindaci della Valle Susa rispetteremo la decisione del Governo, controfirmata dal Presidente della Repubblica, perché all’atto dell’insediamento abbiamo giurato sulla Costituzione di osservare le leggi dello Stato, anche quelle non condivise. E questa, anche se dirlo e’ impopolare, non la condividiamo”. E’ quanto afferma Sandro Plano, sindaco di Susa (Torino), nella veste di presidente dell’Unione montana Valle Susa.

RISPETTEREMO LA LEGGE

“Rispetteremo la legge – aggiunge – ma speriamo nella Corte Costituzionale e nella coscienza civile degli italiani”. “L’immigrazione – osserva Plano – è un problema, è inutile nasconderlo, si può affrontare o cavalcare. Qualcuno lo ha affrontato, altri lo stanno cavalcano creando il ‘nemico’ e i complici del ‘nemico’. Rispetteremo la legge, ma cercheremo di far sì che nella terra che abbiamo il dovere di amministrare, nessuno debba patire la fame, debba dormire all’aperto, non possa essere curato. E’ il dovere di ogni uomo che vuole essere considerato civile. Rispetteremo la legge, ma vorremmo un Paese che soccorre chi rischia di annegare in mare e chi rischia di morire di freddo in montagna. In un’era di social network e di odio sociale, Sergio Mattarella, Francesco Bergoglio, Re Harald di Norvegia, in tempi e paesi diversi, hanno detto parole che condividiamo”.