I sindaci si danno appuntamento sul ponte: un flash mob per l’eliminazione del casello

In prima fila anche le amministrazioni di Rivalta, Orbassano, Bruino, Volvera, Piossasco, Candiolo, Vinovo, None, Piscina, Airasca e di tutto il circondario

Un flash mob dei sindaci per chiedere l’eliminazione del casello di Beinasco, sulla Torino-Pinerolo. La protesta coordinata dal sindaco di Beinasco, Maurizio Piazza, insieme ai colleghi di Rivalta, Orbassano, Bruino, Volvera, Piossasco, Candiolo, Vinovo, None, Piscina, Airasca e di tutto il pinerolese, avrà luogo sabato pomeriggio, alle 17,30, proprio sul cavalcavia che sovrasta il casello, sulla strada che porta da Beinasco a Borgaretto.

Un disagio di un’oretta, annuncia Piazza, che si aggiunge al sit-in che solo un paio di mesi fa aveva visto protagonista Nicola De Ruggiero, sindaco di Rivalta. Ciò che i primi cittadini vogliono sottolineare è la profonda ingiustizia insita nel pagamento del pedaggio che ammonta a ben 1,90 euro a singolo passaggio.

«Vogliamo ribadire con forza, se non fosse ancora chiaro – sottolinea Piazza -, che quel casello non ha motivo di esistere e che crea un mare di problemi dal punto di vista del traffico e, di conseguenza, dell’inquinamento dei nostri territori». Il problema ambientale grava su tutti i comuni della zona sud e ovest: sono moltissimi gli automobilisti che pur di non pagare la gabella scelgono infatti di transitare su strade comunali, intasando anche la viabilità.

Inoltre pare che la concessione ad Ativa sia stata prorogata sino al 2019, pur non avendo un piano di opere straordinarie. «Non si capisce – prosegue Piazza – perché si debba continuare a riscuotere un pedaggio così elevato quando, in un regime di proroga, dovrebbe essere quantomeno dimezzato. Inoltre, e su questo non ci smuoviamo, il bando della nuova concessione deve prevedere l’eliminazione del casello come richiesto dai comuni, dalla Città metropolitana e dalla Regione».