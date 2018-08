I titoli Ubisoft in mostra al ChinaJoy!

Ubisoft ha annunciato i suoi piani per ChinaJoy, la più grande fiera di videogiochi e intrattenimento digitale in Asia. Ubisoft metterà in mostra più di una dozzina di titoli in uscita di fronte alle centinaia di migliaia di visitatori di ChinaJoy e offrirà la propria visione su come i videogiochi diventeranno una forza determinante nel modellare la società.

Il 2 agosto, durante la giornata di apertura del China Digital Entertainment Congress (CDEC), nell’ambito di ChinaJoy, il CEO e cofondatore di Ubisoft Yves Guillemot terrà un discorso dettagliato sull’impatto che i futuri sconvolgimenti tecnologici avranno sullo sviluppo dei videogiochi, e su come al tempo stesso i videogiochi e l’attività ludica influenzeranno positivamente il mondo. Questo è il secondo anno che a Guillemot viene affidato il discorso di apertura del CDEC, il quale riunisce i leader dell’intrattenimento digitale perché discutano le proprie intuizioni sugli ultimi sviluppi globali in materia di film e televisione, giochi, letteratura su Internet, musica e animazione.

Dal 3 al 6 agosto, i visitatori dello stand di Ubisoft al ChinaJoy, potranno vedere molti dei giochi in uscita dalla variegata ed eccitante line up dell’azienda, tra cui Assassin’s Creed Odyssey, Beyond Good & Evil 2, For Honor Marching Fire, Just Dance, Skulls & Bones, Space Junkies, Starlink, Tom Clancy’s The Division 2, Trials Rising, e i titoli mobile Hungry Dragon e Heroes of Might & Magic Dynasty. Un’area negozio all’interno dello stand venderà oggetti collezionabili di Rainbow Six in edizione limitata, artwork Ubisoft esclusivi e romanzi.