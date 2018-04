I topi d’auto razziano la periferia: «Rotti i vetri e rigate le portiere»

Una decina di macchine danneggiate, furti in serie e tanta paura. I topi d’auto sono riusciti, ancora una volta, a lasciare il segno all’interno dei quartieri Aurora, Borgo Dora e Barriera di Milano. Nella notte tra venerdì e sabato un’astuta banda ha fatto irruzione nei parcheggi interni di via Montanaro e via Scarlatti, proprio di fronte ai bistrattati giardinetti della mutua. I ladri di monetine e radio hanno preso di mira quasi tutti i veicoli in sosta, compresi i camper, spaccando i finestrini e lasciando ai proprietari una brutta sorpresa. E nessuno si è accorto di nulla. Almeno fino al giorno successivo, ovviamente.

I danni, come succede in questi casi, sono stati notevoli. A cominciare dai vetri rotti e continuando con le righe, di sfregio, sulle portiere delle auto. Ma a qualcuno è andata anche peggio tra autoradio rubate e sedili messi a soqquadro il più delle volte per pochi spiccioli. Quelli lasciati per errore vicino alla leva del cambio da qualche automobilista un pò troppo distratto.

A lanciare l’ennesima denuncia e a chiedere più sicurezza per il territorio è il presidente della commissione di quartiere Aurora, Pino La Mendola. «In via Cecchi – racconta La Mendola, consigliere della Sette – capita spesso, al mattino, di trovare auto vandalizzate e vetri rotti. Con i furti che mandano su tutte le furie i residenti che lavorano tutto il mese per portare a casa quattro soldi. E non certo per spenderli, puntualmente, in officina».

Accuse sul caso anche dal comitato spontaneo “Noi di Barriera”. «L’episodio della scorsa notte si commenta da solo – dichiarano i rappresentanti -. Ogni settimana qualcuno si ritrova l’auto danneggiata da balordi che continuano a restare a piede libero. Per questo richiediamo più attenzione da parte delle forze dell’ordine, la zona ha bisogno di non rimanere sola». Tuttavia quello che arriva dalla periferia non è nè il primo nè l’ultimo grido d’allarme. «Prima o poi qualcuno cercherà di farsi giustizia da solo».