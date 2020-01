Iago e Bonifazi verso la Spal. Laxalt tra Milan e la Spagna

Il viaggio sarà ancora una volta Torino-Ferrara, Bonifazi conosce bene la strada: l’ha già percorsa per ben due volte, ma sapeva che sarebbe rientrato sotto la Mole. Ora, il discorso è diverso, perché da via Arcivescovado hanno deciso di monetizzare il più possibile dal suo cartellino. E la strada che il classe ’96 dovrà percorrere sarà sempre la stessa, Torino-Ferrara, questa volta senza un biglietto di ritorno. Partirà a titolo definitivo, durante l’incontro di ieri c’è stata l’accelerata che potrebbe anche essere quella decisiva. L’offerta da 12 milioni ha soddisfatto Cairo, anche perché Atalanta e Fiorentina, le altre partecipanti all’asta, a meno di sorprese dell’ultima ora non effettueranno rialzi. Così, è tutto in discesa per il nuovo ritorno di Bonifazi alla corte di Semplici, vanno soltanto limati gli ultimi dettagli. Il difensore è vicino alla firma, e potrebbe anche non partire da solo.

IAGO NEL MIRINO

Perché anche per Iago Falque, durante l’incontro di ieri, sono stati fatti decisi passi avanti. Sembrava un’operazione ai limiti dell’impossibile, invece da quanto trapela da ambienti granata e biancoazzurri si è aperto più di uno spiraglio. Lo spagnolo vuole giocare, a Torino non sono stati soltanto gli infortuni a frenarlo, ma anche qualche scelta tecnica di Mazzarri. Ha iniziato a guardarsi intorno, la proposta più interessante arriva proprio da Ferrara: il 10 granata ci sta pensando seriamente, ad accettare il trasferimento alla Spal. E nelle prossime ore sono attese novità anche sul suo fronte.

DILEMMA LAXALT

Ieri, l’agente di Laxalt è stato intercettato dalle parti di Casa Milan: il suo futuro potrebbe tingersi di rossonero anche da subito, in questo gennaio. E il motivo è semplice, dal momento che il club meneghino sta cercando di chiudere il passaggio di Rodriguez in Olanda, al Psv Eindhoven. Un incastro di terzini che, giocoforza, vede tra i protagonisti anche il Toro: il prestito in granata era annuale, poi a giugno si sarebbe discusso di un diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni. Ma adesso? Tutto è nelle mani di Cairo, di fatto, e della volontà del giocatore. Mazzarri aveva appena finito di elogiarlo e gli aveva appena trovato un nuovo ruolo: «Lo ringrazio per la sua abnegazione, può essere una buona opzione anche per il futuro inserirlo in mezzo al campo perché ha una grande tecnica» diceva dell’uruguayano dopo la vittoria contro il Bologna. E Laxalt, rispetto a quando ha lasciato Milano, troverebbe un altro allenatore, perché all’epoca venne scaricato da Giampaolo. Ma il suo agente si è presentato a casa Milan anche con un’altra proposta in mano, quella del Mallorca. È una situazione da tenere sotto osservazione, intanto i granata cominciano a guardarsi intorno per capire quali potrebbero essere le alternative per la fascia mancina.