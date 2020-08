Da Iago Falque e Izzo, pedine scambio Toro. Intanto spunta Biglia

Il tesoretto Lyanco, più tante pedine di scambio: si stanno cominciando a delineare le manovre di mercato del Toro per quest’estate. Il direttore tecnico Davide Vagnati e il presidente Cairo sono al lavoro per costruire la rosa da consegnare al nuovo tecnico Marco Giampaolo. E il primo tassello è stato inserito: è tutto fatto per Rodriguez, dopo una lunga trattativa l’esterno svizzero sbarcherà in granata per circa tre milioni di euro più bonus e con un contratto quadriennale da quasi due milioni. Il prossimo, a parametro zero, invece, è l’argentino Biglia.

Ora, l’obiettivo principale diventa monetizzare il più possibile dalla cessione del centrale brasiliano, per il quale prosegue il pressing dello Sporting Lisbona. Da via Arcivescovado chiedono oltre 20 milioni, per questo momento la trattativa è in una fase di stallo ma si potrebbe sbloccare da un momento all’altro. E, a quel punto, il mercato del Toro potrebbe decollare, anche perché Vagnati ha tanti elementi da mettere sul piatto per arrivare alle richieste di Giampaolo.

Da Iago agli altri

Un mercato dove circoleranno pochi soldi, per colpa dell’emergenza scatenata dal Coronavirus. Proprio per questo è bene avere a disposizione delle pedine da potere scambiare. Proprio come delle figurine. In cima alla lista c’è Iago Falque: si attendono segnali dal Genoa per l’eventuale diritto di riscatto, altrimenti si valuteranno altre piste. E il presidente Cairo valuta lo spagnolo non meno di otto milioni di euro, dunque un’altra possibile entrata da reinvestire successivamente. Un po’ ciò che si sta cercando di fare con Izzo: o cessione per cash, tra i 20 e i 25 milioni, oppure pedina di scambio. Come per Gagliardini, il centrocampista dell’Inter che il Toro segue ormai da anni. In alternativa, si cercherebbe di piazzarlo al miglior offerente, con l’Atalanta sulle sue tracce. Lo stesso discorso relativo a Sirigu, da mesi ai ferri corti con la società e alla ricerca di una nuova sistemazione.

Con il Napoli si potrebbe aprire la pista che porta ad Meret, con la Roma si discuterebbe di Pau Lopez, poi ci sono nuovamente i bergamaschi e infine il Cagliari. Ed è proprio con la Sardegna che si sta aprendo un’interessante strada per le trattative: Eusebio Di Francesco è un grande estimatore di Edera e ai tempi di Sassuolo esaltò la verve di Zaza, i granata non hanno mai smesso di seguire Joao Pedro e in caso di addio di Sirigu pensano a Cragno.