Ibiza, Sicilia, Sardegna: le mete più gettonate dai calciatori granata

Ultimo weekend di vacanze, poi è tempo di ritornare al Filadelfia per il raduno e il ritiro in terra biellese dal 22 agosto al 5 settembre. Marco Giampaolo attende di conoscere i suoi nuovi giocatori, che intanto si stanno godendo gli ultimi giorni di relax lontani dai campi da calcio. L’Italia è stata la metà più gettonata tra Belotti e compagni, i quali hanno scelto principalmente la Sardegna. Come Simone Verdi, che si è immortalato al largo dell’isola della Maddalena impegnato in una battuta di pesca, e Daniele Baselli, ospite a casa del fantasista ex Napoli e compagno di squadra e ancora alle prese con il brutto infortunio al ginocchio. A pochi chilometri ci sono anche Simone Edera, insieme alla fidanzata Nicole Rigamonti, e Iago Falque, in Costa Smeralda e in attesa di conoscere il suo futuro diviso tra granata e rossoblù: il Genoa può ancora esercitare il diritto di riscatto, ma per il momento non sono arrivate offerte dalle parti di via Arcivescovado. Il presidente Urbano Cairo chiede almeno otto milioni di euro, una cifra che sembra eccessiva per le casse del club di Enrico Preziosi. Nell’altra isola italiana, invece, si sta rilassando capitan Belotti: il Gallo è tra le bellezze della Sicilia, i luoghi dove è nata la moglie Giorgia Duro e dove si sono conosciuti ai tempi rosanero del Palermo. Risalendo lo stivale, Simone Zaza è tornato a Metaponto, sulla costa ionica-lucana, e ha ricevuto una gradita visita. Negli scorsi giorni, infatti, il tour di Lorenzo De Silvestri nel Sud Italia è arrivato a Matera: con la bella Carlotta Mazzitelli è partito dalla sua Roma, è passato dalla costiera amalfitana, ora ha raggiunto la Basilicata. Tomàs Rincon e Armando Izzo sono quasi vicini di casa tra Positano e Amalfi, per Alejandro Berenguer il ritorno in Spagna: resort tra lusso e relax tra le calette mozzafiato di Ibiza. E Moreno Longo? L’ormai ex tecnico del Toro ha passato qualche giorno in Versilia con la famiglia.