IDEA AUTOMOTIVE- LA TECNOLOGIA DELL’AUTO ALLA MASSIMA POTENZA, TANTE SOLUZIONI PER TUTTI

Il mondo dell’auto è passione ma anche altissime tecnologia. Il pane quotidiano per Tommaso Arfuso che da più di 25 anni ha il suo regno in Idea Automotive, a Santa Rita. Un laboratorio che cura la vendita di software e hardware per il controllo dell’elettronica di bordo legata ai contachilometri, alle centraline motore delle vetture, ai computer, ma fornisce anche assistenza e riparazione dei componenti elettronici a bordo delle auto.

Qui potete trovare software, tablet con sistema MRP, interfaccia MPPS, interfaccia MTM, tester PEPITA, interfaccia da pc CDC MARELLI. E ancora, rimappature centraline motore, ripristino dei km originali su componenti usati o manomessi, reset code della chiave, riverginazione code chiave su centraline, diagnosi motore e cancellazione guasti, reset dati crash su centraline airbag. Idea riaprirà il 7 gennaio 2020.

Idea Automotive via Benevagienna 10/C, Torino.

Telefono: 329.1688929, 011.18958107