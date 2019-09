IDEA AUTOMOTIVE: TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA PER QUALSIASI TIPO DI AUTO

L’avanguardia dei sistemi computerizzati a bordo della tua vettura, perché l’automobile non è solo fatta da un motore e quattro ruote. Al contrario, oggi è dotata di sistemi ad altissima definizione che devono essere gestiti dai migliori professionisti del settore. Ecco allora il nostro consiglio. Si tratta della ditta IDEA AUTOMOTIVE di Torino che si occupa della vendita di software e hardware per il controllo dell’elettronica di bordo riferita ai conta chilometri, body computer e centraline motore delle vetture e che inoltre fornisce il servizio di assistenza e di riparazione dei componenti elettronici a bordo delle auto. Il laboratorio è condotto da 26 anni dal Tommaso Arfuso, super specializzato nel settore. In vendita come si diceva ci sono software, interfaccia MPPS, interfaccia MTM, tablet con sistema MRP, tester PEPITA, interfaccia da pc CDC MARELLI.

Tra i servizi, reset code chiave, allineamento dati km, rimappature centraline motore, ripristino dei km originali su componenti usati o manomessi o che hanno perso i dati originali e quindi vanno riportati come in origine, copia code chiave da body computer, riverginazione code chiave su centraline, diagnosi motore e cancellazione guasti, reset dati crash su centraline air bag.

