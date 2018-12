Solo qualità Made in Italy, perché la casa è un ambiente fondamentale per la vita di tutti i giorni: è così da sempre nei locali di Idea Relax (via Monginevro 76/e a Torino) che sceglie solo il meglio tra i prodotti di arredo ideati e realizzati nel nostro Paese.

Una scelta chiara, quella di Francesco Noschese e del suo staff:

«Per le poltrone e i divani puntiamo su un marchio consolidato come Spazio Relax, disponibili in vari tessuti e rivestimenti. Abbiamo materassi delle migliori marche, anche in “memory foam”, vendiamo cucine componibili e soprattutto siamo dotati di uno studio d’interni grazie al quale insieme ai clienti possiamo elaborare soluzioni su misura personalizzate per i vostri ambienti cucina o zona notte».

I preventivi sono gratuiti, c’è la garanzia di almeno due anni e l’assistenza garantita.

Idea Relax apre da lunedì a sabato con orari 9-12.30, 15-19.30.

Contatti: 011.3852999.