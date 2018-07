Identificato il migrante morto sotto la neve. Questa mattina la sepoltura a Bardonecchia

Sono previsti per oggi pomeriggio a Bardonecchia i funerali del migrante trovato morto lo scorso 25 maggio sul sentiero montano dell’orrido del Frejus, a circa 5 chilometri dal confine con la Francia. L’ultimo saluto all’uomo, informa la rete di solidarietà Tous migrants su Facebook, avverrà con una cerimonia inter-religiosa.

Il cadavere, in stato di decomposizione, era stato trovato da un escursionista che aveva chiamato i soccorsi. Un lavoro lungo e difficile, quello fatto dai medici legali per provare a dare una identità ai poveri resti ritrovati sotto la neve. L’uomo, un 28enne della Guinea, è una delle tre vittime tra i migranti che sempre più numerosi scelgono la nuova rotta delle Alpi per cercare di varcare il confine, la prima sul territorio italiano. A inizio maggio, ma in territorio francese, sono stati trovati altri due migranti morti, un uomo e una donna. «È morto in quelle montagne che dovrebbero essere un rifugio non un cimitero – scrivono i volontari sui social – Che la terra gli sia lieve».

