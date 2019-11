Idraulico muore a casa di una cliente, impossibile risalire ad abitazione e ditta

Malore fatale durante la consegna di un preventivo in via Troja, a Torino. L'appello dei vigili: "Aiutateci a trovare la famiglia"

Si è recato ieri, venerdì primo novembre, a Torino, in via Troja, con la sua Ford Focus, a recapitare un preventivo per sostituzione caldaia da effettuare nell’abitazione di una signora. Un idraulico di 61 anni, però, è purtroppo improvvisamente deceduto presso questa abitazione.

Gli agenti della Polizia Municipale Torino si sono recati presso il domicilio dello stesso in strada Druento, senza però rintracciare l’abitazione, né un nominativo cui dare la notizia del fatto. L’uomo, al momento, risulta ancora residente a Borghetto Santo Spirito, ma anche qui i carabinieri, inviati sul posto, non hanno rintracciato alcuno.

Anche la ditta presso la quale lavorava il deceduto, con sede a Venaria, non risulta presente nella località indicata. Per questo motivo dalla polizia municipale hanno rivolto un appello: “Chiunque avesse informazioni utili per dare notizie del decesso ai famigliari dell’uomo è pregato di contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale Torino al numero telefonico 0110111. Si ringrazia per la collaborazione”.