Il 10 agosto mini-ostensione della Sindone: sarà riservata a duemila ragazzi

L'iniziativa presentata da monsignor Nosiglia: "Non sarà un trekking turistico, proveremo percorsi e sistemi di illuminazione"

Il prossimo 10 agosto a Torino è in programma una mini-ostensione della Sindone, riservata però ai circa duemila giovani in pellegrinaggio verso Roma, dove incontreranno Papa Francesco.

Lo ha annunciato l’arcivescovo del capoluogo piemontese, monsignor Cesare Nosiglia, custode pontificio del sacro telo: “Non sarà un trekking turistico”, ha assicurato Nosiglia. “Si tratterà piuttosto di una tappa del cammino pastorale. Questa venerazione straordinaria non è affatto abituale, ma è anche l’occasione per mettere a punto percorsi e sistemi di illuminazione che torneranno utili in futuro”.

Già nel 2015 la Sindone fu esposta in ostensione. Il 10 agosto, invece, il Duomo di Torino sarà chiuso al pubblico per tutta la giornata e la teca antiproiettile che custodisce il telo sarà estratta dalla cassa metallica ed esposta ai ragazzi in serata.