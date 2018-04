Il 15 maggio arriva HITMAN: Definitive Edition!

Warner Bros e lo sviluppatore di giochi indipendente IO Interactive hanno annunciato un accordo per la pubblicazione e la distribuzione in tutto il mondo di Hitman. Come parte di questo accordo, Warner Bros. Interactive Entertainment pubblicherà HITMAN: Definitive Edition, che sarà disponibile nei negozi per PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 15 maggio 2018.

Per festeggiare il ventesimo anniversario dello studio danese, HITMAN: Definitive Edition conterrà nuovi travestimenti per l’Agente 47 ispirati ai classici titoli di IO Interactive: Freedom Fighters, Kane & Lynch e Mini Ninjas, oltre ai contenuti già rilasciati e agli aggiornamenti del gioco dalla prima stagione di HITMAN.

“Siamo molto entusiasti di lavorare con IO Interactive, uno studio pieno di talenti e con una grande storia nella creazione dei celebri giochi HITMAN” ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. “L’appassionata comunità globale di HITMAN ha accolto con calore il recente ritorno delle serie, e siamo molto emozionati nel presentare HITMAN: Definitive Edition ai fan e ai nuovi giocatori il mese prossimo.”

Per festeggiare il ventesimo anniversario dello studio danese, HITMAN: Definitive Edition includerà i seguenti contenuti: