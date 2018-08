Il bandito armato di pistola sequestra titolare e cassiera

Paura lunedì sera in un supermercato di via Roma, caccia al rapinatore

Sono state obbligate a rinchiudersi dentro uno sgabuzzino da un rapinatore armato di pistola e da lì sono riuscite ad uscire solo quando è arrivata la vigilanza. Brutta avventura per la titolare e la cassiera di un supermercato di None, rimaste in balia di un malvivente per alcuni lunghi minuti.

È successo tutto intorno alle 19.30 di lunedì. Siamo in via Roma 150, presso l’In’s Mercato di None. Orario scelto non a caso, visto che al momento della chiusura nel punto vendita ormai i clienti scarseggiano. Un particolare ben conosciuto dal malvivente che ha scelto proprio quel momento per fare irruzione nel supermercato ormai vuoto. Del resto lui non cercava le persone ma i soldi, quelli contenuti nelle casse. Forse sperava, al termine di un giorno di lavoro, di trovare una grossa cifra ma in realtà in quel momento c’erano solo poco più di 500 euro anche perché il contenuto delle casse viene svuotato più volte al giorno e comunque, in un lunedì di agosto, i clienti non sono di certo così numerosi.

Il bandito, con in pugno una pistola semiautomatica che aveva tutta l’aria di essere vera e con il volto coperto da un passamontagna nero, ha puntato l’arma addosso alle due donne, intimando loro di svuotare le casse. Arraffato il magro bottino, il malvivente ha poi obbligato titolare e commessa a rinchiudersi dentro uno sgabuzzino, in modo tale da ritardare il momento in cui avrebbero dato l’allarme. Il suo piano è riuscito, visto che solo l’arrivo della guardia ha permesso alle due donne di liberarsi e chiamare i carabinieri della compagnia di Pinerolo. Nel frattempo però il bandito aveva fatto perdere da tempo le proprie tracce.